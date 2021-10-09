Haber olunca Türkiye'de polisin haberi oldu: Afgan çete lideri yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, sosyal medyada, gece eğlencelerde gündüz de caddelerde namaz kılarken çekilmiş görüntüleri ortaya çıkan Afgan çete lideri Sanger Ahmedi ve adamlarının yakalanması için baskın düzenledi.





Afgan uyuşturucu karteli olduğu iddia edilen Sanger Ahmedi’nin, Almanya’da 30’dan fazla suça karıştığı ve Alman polisi tarafından yakın zamanda sınır dışı edilince Türkiye’ye geldiği iddia belirtilmişti.





Polis, Almanya' da bir suç imparatorluğu kurduğu ve bu şekilde kendisine çok büyük miktarlarda haksız menfaat temin ettiği “Lions-Cartel” isimli uyuşturucu ve organize suç çetesinin liderliğini yaptığı belirtilen Sanger Ahmedi’nin Bahçelievler’de bir otelde kaldığını tespit etti.





Bu sabah yapılan operasyonda, otel lobisinde toplantı halinde oldukları görülen Sanger Ahmedi liderliğindeki J.Y., S.V., M.A.D. ve O.M. yakalanarak gözaltına alındı.





Konu ile ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.





Sanger Ahmedi’nin sosyal medya hesaplarında çok sayıda tabanca ve uzun namlulu silahlar ile fotoğraflar paylaşmıştı.