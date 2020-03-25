Samanyolu Haber /Gündem / Skandal iddia: Rapora "doğal ölüm" yazıldı, karantina uygulamasıyla defnedildi! /25 Mart 2020 15:59

Skandal iddia: Rapora "doğal ölüm" yazıldı, karantina uygulamasıyla defnedildi!

Türkiye’de Koronavirüs kaynaklı vak'alara bağlı ölümler artarken, gazeteci Erk Acarer sosyal medya hesabından çarpıcı bir iddiayı ortaya attı.

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Gazeteci Erk Acarer şahsi Twitter hesabında tartışılacak bir iddia paylaştı. 

Acarer, "61 yaşında. Ölüm raporunda; “Normal ölüm” yazıyor. Yakınları soruyor: “Peki neden defin işlemi cenaze namazı olmadan, aceleyle, 3 maskeli, özel kıyafetli kişi nezaretinde kireç dökülerek tamamlandı?”’ sorularını yöneltti.

İşte Acarer’in paylaştığı rapor:

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Alpay Antmen de söz konusu raporu şahsi Twitter hesabından paylaşarak, "Erk Acarer ortaya çıkardı. Ben de konuyu Meclis'e taşıyacağım." dedi.


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