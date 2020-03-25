Gazeteci Erk Acarer şahsi Twitter hesabında tartışılacak bir iddia paylaştı.

Acarer, "61 yaşında. Ölüm raporunda; “Normal ölüm” yazıyor. Yakınları soruyor: “Peki neden defin işlemi cenaze namazı olmadan, aceleyle, 3 maskeli, özel kıyafetli kişi nezaretinde kireç dökülerek tamamlandı?”’ sorularını yöneltti.







İşte Acarer’in paylaştığı rapor:





Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Alpay Antmen de söz konusu raporu şahsi Twitter hesabından paylaşarak, "Erk Acarer ortaya çıkardı. Ben de konuyu Meclis'e taşıyacağım." dedi.









