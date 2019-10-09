Haberal'dan Yiğit Bulut'a cevap: Bize iş başvurusu yapmıştı, almadık

Haberal, Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından Yiğit Bulut’un eski başbakanlardan Bülent Ecevit’in tedavi sürecine (Ecevit'e yanlış tedavi uygulandığı iddiası) gönderme yaparak “Bu adama hayatım boyunca güvenmedim” sözlerine cevap verdi.







Prof. Dr. Haberal, Ergenekon davasında yargılandığını hatırlatarak, “Şahsıma isnat edilen konularla ilgili hesabımı kamuoyu önünde ve millete hizmetin cezasız kalmayacağını adeta ispat etmeye çalışan zihniyetlerin işgal ettiği makamlarda gereği şekilde verdim. Temenni ederim ki, her kişi ve kurum da hesabını verebilsin” dedi.





“Son günlerde basında şahsımla ilgili gerçek dışı beyanlarıyla kendisini hayatımda sadece iki kez gördüğüm Yiğit Bulut denilen şahıs açıklamaları ile milletimizi yanıltmaya çalışmıştır” ifadelerini kullanan Haberal, Başkent Üniversitesi’nin kurduğu ulusal yayın yapan televizyon kanalını kast ederek, “Bu kişi geçmişte Kanal B’ye çalışmak için müracaatta bulunmuş, kurallarımıza uymadığı için kendisine görev verilmemiştir” dedi. Haberal, Yiğit Bulut’un Başkent Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi görmemesi gerektiğini söylediği MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, taburcu olurken kendisine teşekkür ettiğini anlattı:





“Bahçeli 23.09.2019 tarihinde Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi’ne üst solunum yolları şikayetiyle başvurmuş, 6 saat kendisine gerekli tedavi sağlanmış ve hastanemizden yürüyerek taburcu edilmiştir. Daha sonrasında sayın Devlet Bahçeli beni arayarak teşekkür etmiştir.”





'ECEVİT HASTANEMİZDE TEDAVİ GÖRÜP TABURCU OLDU'





Haberal, eski Başbakan Bület Ecevit’e ilişkin iddialar hakkında da “Ülkemizin geçmiş dönemlerinin Başbakanı Merhum Bülent Ecevit de acilen Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi’ne getirilmiş, hastanemizde 10 gün kadar bir sürede tedavi edilmiş, bu tedavi esnasında hastanemizde bakanlar kurulu toplantısı yapmıştır. 27.05.2002 tarihinde sağlıklı bir şekilde görevine devam etmek üzere teşekkür ederek hastanemizden taburcu edilmiştir. Maalesef dört yıl sonra 05.11.2006 tarihinde ebediyete intikal etmiştir” dedi.





YİĞİT BULUT TWEET'İNİ SİLDİ





Yiğit Bulut, Twitter hesabı üzerinden, “Bir noktanın da altını çizmeliyim; 2001 krizi ve Mehmet Haberal’ın hastanesine teslim edilen Ecevit. Ve sonrası yaşananlar. Bu Haberal denilen adama hayat boyu güvenmedim, güvenmem. Eğer sayın Bahçeli hala ordaysa acilen başka hastaneye nakil edilmeli. Bunu bu konuda çok şey bilen, bizzat yaşayan bir Türk vatandaşı ve bir Türk milliyetçisi olarak söylüyorum. Bu Haberal denen adam Türk milletine asla iyilik yapmaz” ifadelerini kullanmıştı. Mehmet Haberal’ın oğlu MHP Milletvekili Erkan Haberal ve çok sayıda MHP’li Yiğit Bulut’a sert tepki göstermişti. Erkan Haberal, “Ayyaş” ifadesini kullanmıştı. Gelen tepkiler üzerine paylaşımlarını silen Yiğit Bulut, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın isteği üzerine yazdıklarını kaldırdığını açıklamıştı.



