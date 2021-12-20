Samanyolu Haber /Medya / Habertürk binası önünde Muharrem Sarıkaya protestosu /20 Aralık 2021 23:21

Habertürk binası önünde Muharrem Sarıkaya protestosu

Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi ve Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya'nın yayın sırasında İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat atmasıyla ilgili Habertürk'ün İstanbul'daki binası önünde bir protesyo gösterisi düzenlendiği belirtildi.

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Gazete Duvar'da yer alan ve Anıl Mert Özsoy imzası taşıyan habere göre Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya'nın, Fatma Şahin'le Gaziantep'in kurtuluşunun yıl dönümü nedeniyle Habertürk kanalında gerçekleştirdiği yayında İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat atması büyük tepki çekti. Sarıkaya olayla ilgili 'mazeretsiz özür dilediğini' ifade ederken; Şahin ise Sarıkaya'nın yaptığının yanlış olduğunu belirtti. Muhabir Ahmet Demir ise, Sarıkaya'nın özrünü kabul etmeyerek dava açacağını açıkladı.

Yaşananların ardından DİSK-Basın İş’in öncülüğünde bir araya gelen gazeteciler Sarıkaya’yı protesto etti. Habertürk İstanbul ofisi önünde toplanan gazeteciler, yaşanan saldırıya tepki göstererek basın açıklaması yaptı.

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