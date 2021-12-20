Habertürk binası önünde Muharrem Sarıkaya protestosu

Yaşananların ardından DİSK-Basın İş’in öncülüğünde bir araya gelen gazeteciler Sarıkaya’yı protesto etti. Habertürk İstanbul ofisi önünde toplanan gazeteciler, yaşanan saldırıya tepki göstererek basın açıklaması yaptı.







Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya'nın, Fatma Şahin'le Gaziantep'in kurtuluşunun yıl dönümü nedeniyle Habertürk kanalında gerçekleştirdiği yayında İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat atması büyük tepki çekti. Sarıkaya olayla ilgili 'mazeretsiz özür dilediğini' ifade ederken; Şahin ise Sarıkaya'nın yaptığının yanlış olduğunu belirtti. Muhabir Ahmet Demir ise, Sarıkaya'nın özrünü kabul etmeyerek dava açacağını açıkladı.