Samanyolu Haber /Gündem / Habertürk canlı yayınında vatandaş Erdoğan'a sitem edince sesi kesildi /07 Şubat 2023 13:57

Habertürk canlı yayınında vatandaş Erdoğan'a sitem edince sesi kesildi

Habertürk, canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sitem eden bir vatandaşın sesi kesildi. Vatandaş “Erdoğan diyor ki; AFAD yetişti. Nerede yetişti?” diyerek sitem etti.

Habertürk canlı yayınında vatandaş Erdoğan'a sitem edince sesi kesildi

Habertürk canlı yayınında, bir vatandaş "Erdoğan diyor ki; AFAD yetişti, nerede yetişti?" derken Habertürk canlı yayınının sesi kısıldı. Vatandaş sözlerinin devamında ise, "Yalan söylüyorlar! Akşam geldiler, resim çektirip gittiler" dedi.

Habertürk Erdoğan diyor ki AFAD yetişti. Nerede yetişti diyen depremzedenin sesini kıstı

Habertürk, canlı yayında “Erdoğan diyor ki; AFAD yetişti. Nerede yetişti?” diyen depremzedenin sesini kıstı

Habertürk, Hatay İskenderun'dan Show Haber muhabiri Emre Kol'u canlı yayına taşıdığı sırada bir vatandaş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösterdi.

"ERDOĞAN YETİŞTİ DİYOR NEREDE YETİŞTİ"
Habertürk canlı yayınında, bir vatandaş "Erdoğan diyor ki; AFAD yetişti, nerede yetişti?" derken Habertürk canlı yayınının sesi kısıldı.Vatandaş sözlerinin devamında ise, "Yalan söylüyorlar! Akşam geldiler, resim çektirip gittiler" dedi.
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13:57:52