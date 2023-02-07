Habertürk canlı yayınında vatandaş Erdoğan'a sitem edince sesi kesildi

Habertürk canlı yayınında, bir vatandaş "Erdoğan diyor ki; AFAD yetişti, nerede yetişti?" derken Habertürk canlı yayınının sesi kısıldı. Vatandaş sözlerinin devamında ise, "Yalan söylüyorlar! Akşam geldiler, resim çektirip gittiler" dedi.





Habertürk Erdoğan diyor ki AFAD yetişti. Nerede yetişti diyen depremzedenin sesini kıstı





Habertürk, canlı yayında “Erdoğan diyor ki; AFAD yetişti. Nerede yetişti?” diyen depremzedenin sesini kıstı





Habertürk, Hatay İskenderun'dan Show Haber muhabiri Emre Kol'u canlı yayına taşıdığı sırada bir vatandaş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösterdi.





"ERDOĞAN YETİŞTİ DİYOR NEREDE YETİŞTİ"

Habertürk canlı yayınında, bir vatandaş "Erdoğan diyor ki; AFAD yetişti, nerede yetişti?" derken Habertürk canlı yayınının sesi kısıldı.Vatandaş sözlerinin devamında ise, "Yalan söylüyorlar! Akşam geldiler, resim çektirip gittiler" dedi.