Samanyolu Haber /Gündem / 'Tank Palet' cezasına tuhaf gerekçe /01 Mart 2021 10:07

'Tank Palet' cezasına tuhaf gerekçe

Habertürk’e Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından verilen ceza, ‘sunucunun ciddi şekilde’ tepki vermemesiyle gerekçelendirildi.

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RTÜK, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın TSK’nın tank paleti fabrikasının işletmesinin Katarlı şirkete devredilmesine ilişkin açıklaması nedeniyle Habertürk’e beş kez program durdurma ve para cezası vermişti.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’in yazılı açıklamasına göre, CHP’li vekil, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a sorular yöneltti.

Ersoy, Habertürk’e cezanın gerekçesini, ‘milletvekilinin açıklamalarına diğer konuklara nazaran program sunucusunun ciddi bir şekilde tepki vermediği ve açık bir şekilde itiraz etmemesi’ ifadelerini kullanarak anlattı.

Vekilden tepki

CHP’li Çakırözer, bakanın yanıtını şöyle yorumladı: “Anlaşılıyor ki ne bakan ne de RTÜK o yayının bandını izlemiş… İzleseler böyle komik bir gerekçeyle bir kanala en ağır cezanın verilmesini savunamazlardı. ‘Konuklarına nazaran ciddi tepki vermemek’ diye bir ceza gerekçesi olabilir mi? Ayrıca izlemeden ceza verdikleri belli. Hem programın sunucusu hem de milletvekili arkadaşımız söylenenin kamuoyuna çarpıtılmadan doğru biçimde aktarılması için ellerinden geleni yapıyor. Bunu görmezden gelerek böylesine komik bir gerekçeyle en ağır cezanın verilmesi o kanal üzerinde siyasi baskı ve sindirme operasyonundan başka bir şey değildir. Sayın bakanın da önüne konan bu saçma sapan izahati ‘yanıt’ diye yüce Meclis’e gönderiyor olması da ayrı bir komedi.”

Çakırözer, 2020’de ‘habercilik yapan’ beş kanala 10 milyon lira, ‘iktidar destekçisi’ kanallara ise 400 bin lira ceza kesildiğini belirterek, “Bunun neresi eşitlik neresi tarafsızlık” diye sordu.

‘Eşit değerlendiriliyor(!)’

Sorulara yanıt veren Ersoy, tüm kanalların eşit olarak değerlendirildiğini kaydetti: “Bütün medya hizmet sağlayıcılarının yayınları, hem kamuoyunun hem de yayıncıların menfaat ve değerleri göz önünde bulundurularak tarafsız ve eşit olarak 6112 Sayılı Kanunda yer alan hükümler uyarınca değerlendirilmektedir.”
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