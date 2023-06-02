Samanyolu Haber /Gündem / Habertürk hakkında flaş iddia: 'Siyasi köşe yazılarına son verildi' /02 Haziran 2023 14:13

Habertürk hakkında flaş iddia: 'Siyasi köşe yazılarına son verildi'

Mehmet Cengiz'e satılacağı iddiası ile gündeme gelen Ciner Medya'nın bileşenlerinden Habertürk'te, köşe yazarlarının bundan böyle siyasi içerikli yazı yazamayacağı öne sürüldü. İddiayı duyuran isim olan gazeteci İsmail Saymaz, "Habertürk TV de siyasi tartışma programlarına son verebilir" dedi.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur oylamasının ardından Cengiz Holding'in sahibi Mehmet Cengiz'e satılacağı iddia edilen öte yandan kısa süre önce Fatih Altaylı ile yollarını ayıran Habertürk'e ilişkin yeni bir iddia gündeme geldi.

"SİYASİ TARTIŞMA PROGRAMLARINA DA SON VEREBİLİR"
Gazeteci İsmail Saymaz, Habertürk’ün internet portalında siyasi köşe yazılarına son verildiğini öne sürdü.

Saymaz, "Köşe yazarları siyaset dışı konularda kalem oynatabilecek" dedi. Saymaz ayrıca "Habertürk TV de siyasi tartışma programlarına son verebilir. Habertürk yazarları bu programlarda yer almayabilir" iddiasında bulundu.

Söz konusu iddiaya ilişkin Habertürk'ten henüz bir açıklama gelmedi.

NE OLMUŞTU?
Bloomberg HT’nin eski yöneticilerinden gazeteci Ali Çağatay; Turgay Ciner'in sahibi olduğu Ciner Medya'yı satacağını ve satış için Cengiz Holding'in sahibi Mehmet Cengiz ile görüşmelere başladığını iddia etmiş, Ciner Medya'ya bağlı olan Habertürk iddiayı yalanlamıştı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Habertürk hakkında flaş iddia: 'Siyasi köşe yazılarına... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:58:25