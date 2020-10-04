Habertürk Nihal Bengisu Karaca'nın MHP'li Haberal'ı 'pişkinlikle' eleştiren yazısını kaldırdı

Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen'in Ankara Hacı Bayram Veli Camii'ndeki cenaze töreninde, araca kapalı alana girmek isteyen Meclis İdare Amiri ve MHP Milletvekili Erkan Haberal'ın şoförü olduğu belirtilen kişi, Ankara Büyükşehir Belediye görevlisine çarptı.





HaberTürk gazetesi yazarı Nihal Bengisu Karaca da, MHP'li Haberal'ın, "Doğal olarak' da şoförüm tepkisini gösterip otomobili sürünce orada görevli bulunan bir şahsa çarpmış, bunun üzerine da şahsıma iftira kampanyası hazırlanarak sosyal medyadan servis edilmiştir" açıklamasına tepki gösterdi.





Karaca, "Hayatım boyunca çok pişkin açıklamaya tanıdık oldum ama itiraf edeyim bu açıklama kadar berbat bir şey görmedim" diye yazdı.





Medyaradar'ın haberine göre sabah saatlerinde Habertürk.com.tr'de yer alan Nihal Bengisu Karaca'nın "Doğal olan biraz utanma belirtisi göstermen olurdu" başlıklı köşe yazısı ilerleyen dakikalarda "uçuruldu". Köşe yazısını okumak isteyenlerin karşısına "Sayfa bulunamadı" uyarısı çıkıyor.