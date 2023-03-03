Samanyolu Haber /Gündem / Habertürk spikerinden AKP'ye istifa tepkisi: Bizde tek bir istifa yok /03 Mart 2023 11:31

Habertürk spikerinden AKP'ye istifa tepkisi: Bizde tek bir istifa yok

Habertürk Spikeri Serap Belet Yunanistan'daki tren kazasının ardından Ulaştırma Bakanı Karamanlis istifa etmesini "Bu bana Çorlu tren kazasını hatırlattı." diyerek AKP'ye istifa göndermesi yaptı.

Habertürk spikerinden AKP'ye istifa tepkisi

Yunanistan’daki tren kazasında can kaybı sayısı 42’ye yükseldi. Ölümler sonrası Yunanistan Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis istifa etti.

Habertürk TV Spikeri Serap Belet, bugünkü “Gün Ortası” canlı yayında yaptığı yorumda, “Dün tren kazasından sonra Yunan bakan istifa etti. Bu bana Çorlu tren kazasını hatırlattı. Bugün ise 45 binden fazla insanı kaybettik. Tek bir istifa yok.” dedi.

Serap Belet’in bu sözleri gündem oldu.

Çorlu tren kazası, 8 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelmişti. Kazada, 7'si çocuk 25 kişi hayatını kaybetmiş, 328 kişi de yaralanmıştı.

Dönemin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı AK Partili Cahit Turhan’dı…
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