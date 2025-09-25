Habertürk ve Show TV'ye yandaş medyadan kayyım atandı

"Kara para soruşturması" çerçevesinde el konulan Can Medya'da yönetim Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından tamamen değiştirildi. MedyaRadar'dan Ercan Öztürk'ün haberine göre grubun amiral gemisi Habertürk TV, HT Spor ve diğer tüm medya kuruluşlarının başına, bir dönem Yeni Şafak gazetesinde yazarlık yapan İbrahim Paşalı ile Sabah gazetesinde yazılar kaleme alan Hakan Hastaoğlu getirildi. Paşalı ve Hastaoğlu, aynı zamanda Flash TV ve Ekotürk gibi kanalların yöneticilik görevlerini de sürdürüyor.





ESKİ YÖNETİM TASFİYE EDİLDİ

Ticaret Sicil Gazetesi'nin 24 Eylül 2025 tarihli sayısında yayımlanan ilana göre, Can Medya Grubu'nun yeni yönetim kuruluna atanan isimler şunlar oldu: İbrahim Paşalı, Hakan Hastaoğlu, Şeref Safa, Yusuf Öksüzömer, Serdar Karakuş ve Ayşegül Aydoğan Uruş.





Yeni yönetimin görev süresinin 12 Ekim 2028'de sona ereceği belirtildi. Aynı ilanla birlikte, grubun kısa süre önceki yöneticileri olan Mehmet Şakir Can, Kemal Can, Mehmet Kenan Tekdağ ve Özgün Öztunç'un görev sürelerinin sona erdiği resmen duyuruldu.





4 AY ÖNCEKİ DEVRİN ARDINDAN GELEN OPERASYON

Ciner Yayın Holding'in hisselerinin Can Grubu'na devir süreci, 12 Mayıs 2025 tarihinde tamamlanmış ve o dönemde Mehmet Kenan Tekdağ Yönetim Kurulu Başkanı, Mehmet Şakir Can ise Başkan Vekili olmuştu. Tekdağ, devir sonrası yaptığı açıklamada, "Ciner Yayın Holding'in ismi Can Yayın Holding olarak değiştirilmiştir" diyerek yeni bir başlangıcı duyurmuştu. Ancak bu başlangıç, sadece birkaç ay sürdü.





HOLDİNG YÖNETİCİLERİ FİRARDA VEYA GÖZETİM ALTINDA

İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma, bu devrin hemen ardından gelmişti. Soruşturma kapsamında, aralarında Habertürk ve Show TV'nin de bulunduğu Can Holding'e bağlı 121 şirkete el konulmuştu. Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can ve Mehmet Şakir Can hakkında yakalama kararı çıkarılırken, bu isimler firari olarak aranmaya başlandı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan altı isimden beşi tutuklanırken, 15 Eylül'de adliyeye sevk edilen Can Holding Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ'a ise ev hapsi kararı verilmişti.





Yeni atamalarla birlikte, yöneticileri firari veya adli kontrol altında olan bir medya devinin kontrolü, resmen ve tamamen TMSF tarafından görevlendirilen isimlere geçmiş oldu.





YENİ YÖNETİCİ İBRAHİM PAŞALI KİMDİR?

1973 Rize doğumlu olan İbrahim Paşalı, yüksek öğrenimini Medya ve İletim Bölümü'nde tamamladı. TVNET'te hazırlayıp sunduğu "Makam Arabası" programı ile tanınan Paşalı'nın, "İstanbul Kriterleri", "Öğle Uykusu" ve "Entelektüellerin Hurafeleri" adıyla yayımlanmış üç kitabı bulunmaktadır.