Samanyolu Haber /Gündem / Habertürk Veyis Ateş'i kovamıyor /16 Haziran 2021 11:01

Habertürk Veyis Ateş'i kovamıyor

Hakkında ortaya çıkan tüm bilgilere karşın Habertürk yönetiminin Veyis Ateş'in görevine son vermediği öğrenildi.

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Sezgin Baran Korkmaz’ın dava sorununun çözümü için Ankara'yla aracılık yapan, bu süreçte talep edilen 10 milyon avro için de aracı konumunda olan Veyis Ateş'in Habertürk'teki durumu merak konusu olmuştu.

Konu iki ayrı Habertürk yazarı tarafından köşeye taşınırken, kanal yönetimine de durumun aktarıldığı belirtilmişti.

Tüm bu gelişmeler sonrası Ateş'in kanaldan kovulduğu iddiaları gündeme gelse de bunun doğru olmadığı öğrenildi.

Medyaradar'ın haberine göre, Ateş hâlâ Habertürk çalışanı, yani herhangi bir çıkış işlemi gerçekleşmedi.

Ciner Medya Grup Başkanı Kenan Tekdağ’ın çıkış işlemini
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