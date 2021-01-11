Samanyolu Haber /Medya / Habertürk yazarı Kübra Par'ın BİP korkusu /11 Ocak 2021 12:34

Habertürk yazarı Kübra Par'ın BİP korkusu

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp kullanıcı bilgilerini dilediği şahıs ve şirketlere satabilecek. Gizlilik sözleşmesini tek taraflı değiştiren WhatsApp'a alternatif arayışında çoğunluk hisseleri yönetim kurulu başkanlığı koltuğunda Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oturduğu Türkiye Varlık Fonu'na geçen Turkcell'in BİP uygulaması da öne çıkıyor. Habertürk yazarı Kübra Par. BİP'e dair endişesini dile getirdi.

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Habertürk yazarı Kübra Par, "Son günlerde 'Whatsapp’ı siliyoruz' kampanyalarına aşırı derecede maruz kaldıkça bu işte bir bit yeniği var mıdır? diye düşünmeden edemiyorum. Rusların Telegram’ına güven olur mu? diye şüphe ediyorum. BİP (Türkiye Varlık Fonu'na geçen Turkcell) indirsek devlet her mesajımıza rahatlıkla erişir paranoyasına kapılıyorum. Signal konusunda kararsızlık yaşıyorum." düşüncesini dile getirdi.

KÜBRA PAR: BEYLİK SÖZLER KARŞISINDA "GÜNAYDIN" DİYORUM

Par bugün yayımlanan makalesinde, "Çinlilerin Wechat’ini kullansam yazışacak kimseyi bulamam diye korkuyorum. 'E hani en güvenlisi Apple iMessage’dı?' diye mırıldanıyorum. 'Akıllı telefonu atıp dumanla haberleşelim' gibi bayat espriler yapanlara sinir oluyorum 'Bak Twitter koskoca ABD Başkanı'nın hesabını kapattı, devletler değil, şirketler yönetiyor dünyayı' gibi beylik sözler sarf edenlere de 'Günaydın' diyorum." ifadelerini kullandı. 
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