Habertürk yazarı Sarıkaya'dan ses teknikerine tokat

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın "Gün Başlıyor" adlı programda İhlas Haber Ajansı Gaziantep Muhabiri Ahmet Demir olduğu söylenen kişiye yayın sırasında tokat attığı ortaya çıktı.Twitter hesabından bir video paylaşan gazeteci Talat Atilla, 17 Aralık'ta AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'in konuk olduğu Habertürk yayında yaşananları aktardı.Paylaşılan videoda Sarıkaya'nın yayın konuğu Şahin ile konuştuğu sırada yanına gelen bir kişinin kulaklık ile ses bağlantısını kontrol ettiği görüldü. O anlarda Sarıkaya'nın bir anda sinirlenip yanındaki kişiye tokat attığı kameraya yansıdı.Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Sarıkaya, tokat attığı İHA Muhabiri Ahmet Demir'den özür diledi. Sarıkaya, "Olay kamuoyuna yansıdığı için şimdi de kamuoyu önünde İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir, İHA Bölge Mürdürü Sayın Orhan Akın ile olaya tanıklık eden Sayın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin’den ve kamuoyundan mazeretsiz özür diliyorum" dedi.İHA Muhabiri Ahmet Demir, yayın sırasında yaşananları anlattı.Demir şunları söyledi:"Ben kameramanlık görevi yapıyordum. Muharrem Bey, kendi kanallarıyla irtibat kurabilmesi için kendi telefonunu kullanmak istedi. Kendi telefonumuzu vermek istedik ama kendisi ısrarla kabul etmedi. Kendi telefonu çekmeyince yayın esnafında sürekli hareket yaptı. Görevim olmasa da durumla ilgilenip telefonumu verdim ve sonrasında bana bu hamleyi yaptı. Çok zoruma gitti bir şey yapamamak ve karşındaki insanın bir şey yapmaması" dedi.Sarıkaya'nın özür dilediğini ifade eden Demir, şöyle devam etti:"Benden özür dilemeye çalıştı. Müdürüm ısrarla kabul etmemi istedi ve ben de yaşına hürmeten kabul ettim ancak avukatımla görüştüm. Rencide olduğum için hukuki süreci başlatacağım. Salı günü dava açacağım.