Habertürk'te gergin anlar: Küçük ile Şen canlı yayında tartıştı

"O ZAMAN NİYE MİLLET AĞLIYOR?"





Gerilim, yayın sırasında Prof. Yaşar Hacısalihoğlu'nun Türkiye'deki fahiş elektrik fiyatının Avrupanın en ucuz 7. elektrik fiyatı olduğunu iddia etmesiyle başladı.





Ersan Şen 'Bırakın bunları paranın alım gücü diye bir şey var, avrupadaki insanlar 2.800 lira asgari ücretle mi yaşıyor' dedi.



Habertürk TV'de Hülya Hökenek'in sunduğu "Enine Boyuna" adlı programda hukukçu Prof. Ersan Şen ile yandaş Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük arasında tartışma çıktı.Türkiye'deki ekonomik durumun tartışıldığı anlarda, Ersan Şen ile Cem Küçük arasında gerilim arttı.Cem Küçük, konuyubir şekilde Erdoğan'In damadıgetirerek “Savunma sanayi alanında on binlerce kişi çalışıyor, bunu alkışla” derken Şen ise “O zaman niye millet ağlıyor? Niye sayın Cumhurbaşkanı enflasyondan bahsediyor?” şeklinde yanıt verdi.Ekonominin kötü gidişatına dikkat çeken Şen, “” dedi.