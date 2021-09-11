Samanyolu Haber /Gündem / Habertürk'te gergin anlar: Küçük ile Şen canlı yayında tartıştı /11 Eylül 2021 11:20

Habertürk'te gergin anlar: Küçük ile Şen canlı yayında tartıştı

Habertürk TV'de Hülya Hökenek'in sunduğu "Enine Boyuna" adlı programda gergin anlar yaşandı. Prof. Ersan Şen ile yandaş Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük sert sözlerle birbirlerine yüklendi.

Habertürk'te gergin anlar: Küçük ile Şen canlı yayında tartıştı

Habertürk TV'de Hülya Hökenek'in sunduğu "Enine Boyuna" adlı programda hukukçu Prof. Ersan Şen ile yandaş Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük arasında tartışma çıktı.

Türkiye'deki ekonomik durumun tartışıldığı anlarda, Ersan Şen ile Cem Küçük arasında gerilim arttı.

"O ZAMAN NİYE MİLLET AĞLIYOR?"

Gerilim, yayın sırasında Prof. Yaşar Hacısalihoğlu'nun Türkiye'deki fahiş elektrik fiyatının Avrupanın en ucuz 7. elektrik fiyatı olduğunu iddia etmesiyle başladı.

Ersan Şen 'Bırakın bunları paranın alım gücü diye bir şey var, avrupadaki insanlar 2.800 lira asgari ücretle mi yaşıyor' dedi.

Cem Küçük, konuyu anlamsız ve alakasız bir şekilde Erdoğan'In damadı Selçuk Bayraktar'a getirerek “Savunma sanayi alanında on binlerce kişi çalışıyor, bunu alkışla” derken Şen ise “O zaman niye millet ağlıyor? Niye sayın Cumhurbaşkanı enflasyondan bahsediyor?” şeklinde yanıt verdi.

Ekonominin kötü gidişatına dikkat çeken Şen, “Niye millet ağlıyor? Niye sayın Cumhurbaşkanı enflasyondan bahsediyor? Neden borç alıyorsun? Tasarruf yapmıyorsun çünkü, israftasın” dedi.
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Habertürk'te gergin anlar: Küçük ile Şen canlı yayında tartıştı

Habertürk'te gergin anlar: Küçük ile Şen canlı yayında tartıştı

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