Samanyolu Haber /Gündem / Habertürk'te stüdyo karıştı: Yandaş isim stüdyoyu terk etti /21 Mart 2023 10:29

Habertürk'te stüdyo karıştı: Yandaş isim stüdyoyu terk etti

Habertürk TV ekranlarında yayımlanan Açık ve Net programında “Kılıçdaroğlu HDP ve PKK’nın adayıdır” diyen Hilmi Daşdemir, Kübra Par’ın müdahalesi ardından canlı yayını terk etti.

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Habertürk TV ekranlarında yayınlanan Açık ve Net programına CHP Parti Meclisi Üyesi Müslim Sarı ile Araştırmacı Hilmi Daşdemir konuk oldu. 

Daşdemir, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile görüşmesine değindi. 

Konuşması sırasında çokça CHP'li Sarı ile karşılıklı atışmalar yaşanırken, Daşdemir'in son sözü Kübra Par'ı harekete geçirdi. 

"O genel başkanınız Kemal Kılıçdaroğlu PKK'nın ve HDP'nin adayıdır" diyen Hilmi Daşdemir'e Kübra Par müdahale etti. 

KÜBRA PAR 4 KEZ UYARDI: HİLMİ BEY SAKİN
Üst üste 4 kez "Hilmi bey sakin" diyen Par, "Hilmi bey müdahale edeceğim. Sakin olup sessiz olup lütfen müdahalemi dinleyin. Bakın Türkiye'nin HDP'nin PKK ile ilişkileri konusunda sizin görüşleriniz düşünce özgürlüğüdür. Bunu sonuna kadar dile getirmeniz için alan açıyorum" ifadelerini kullandı. 

Daşdemir'in sürekli sözünü kesmesine sinirlenen Kübra Par "Hilmi bey lütfen beni dinler misiniz! Lütfen ya, en azından asgari nezaket bekliyorum sizden" dedi. 

Daha sonra kulaklığını çıkaran Daşdemir,  "Hadi güle güle"  diyerek canlı yayını terk etti.
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