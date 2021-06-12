Samanyolu Haber /Gündem / Habertürk'ün Sezigin Baran Korkmaz'ı övdüğü haberleri ortaya çıktı /12 Haziran 2021 21:25

Habertürk'ün Sezigin Baran Korkmaz'ı övdüğü haberleri ortaya çıktı

Hakkında yakalama kararı bulunan ve yurt dışına kaçtığı belirtilen SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın medya dünyasıyla ilişkileri mercek altında.

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Habertürk sunucusu Veyis Ateş'in Korkmaz'ın geceliği 100 bin TL'yi aşan otelinde ücretsiz konakladığı iddiası Sedat Peker tarafından ortaya atılmıştı. İddianın ardından Habertürk, Ateş'i tatile gönderdi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ise Veyis Ateş hakkında soruşturma başlattı. Korkmaz'ın Habertürk'te çalışan gazetecilerle ilişkisi de mercek altında. Medyaradar'ın haberine göre yaşanan tartışmalar dikkatleri Korkmaz’ın kapattığı Twitter hesabına çekmişti.

Korkmaz’ın o hesapta Habertürk yazarı Sevilay Yılman’dan 'abla' diye bahsetmesi gündem olmuştu. Korkmaz, Habertürk’ün internet sitesinde kendisiyle ilgili çıkan övgü dolu haberleri, kendi Twitter hesabından 'gururla' paylaşmış.

Ağustos 2020 tarihli ve ‘Hayırsever işadamından büyük eğitim yardımı’başlıklı haberi paylaşan Korkmaz şu notu düşmüş:  ’Yaşlandın be Baran’ım.’


Korkmaz bir diğer paylaşımında ise yine Habertürk’ün linkini veriyor ve şu ifadeleri kullanıyor: 

‘Varlık sebebim bireysel zenginlik için değil bu zenginliği dezavantajlı insan ve diğer canlılar için kullanmasının verdiği mutluluğu maksimum seviyede yaşama hissiyle tatmin olma duygusundan aldığım mutluluk tarif edilemez.'


Aynı ay içerisinde yayına verilen ve Korkmaz’ın adeta reklamını yapan haberlerin dili dikkat çekiyor.

Ancak asıl ilginç nokta, Habertürk’ün web sitesine girildiğinde Korkmaz ve şirketi SBK Holding hakkındaki haberlerin sayısının çokluğu. Haberlerin sayısı o kadar çok ki, sadece bazı örnekleri sıralamak mümkün:

Darbe girişimini canlı izledi ama yatırımdan vazgeçmedi

https://www.haberturk.com/ekonomi/is-yasam/haber/1294940-darbe-girisimini-canli-izledi-ama-yatirimdan-vazgecmedi

İşadamı Sezgin Baran Korkmaz doğduğu köye okul yaptırdı

https://www.haberturk.com/gundem/haber/1326556-sezgin-baran-korkmaz-karsin-digor-ilcesi-bacali-koyune-okul-yaptirdi

İflasın eşiğinden alıyor, 911 Baran diye biliniyor

https://www.haberturk.com/iflasin-esiginden-aliyor-911-baran-diye-biliniyor-2117977

Hayırsever işadamından büyük eğitim yardımı

https://www.haberturk.com/hayirsever-isadamindan-buyuk-egitim-yardimi-2768885

Karslı iş insanından çiftçilere 24 ton gübre desteği

https://www.haberturk.com/karsli-is-insanindan-ciftcilere-24-ton-gubre-destegi-2670577
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