Samanyolu Haber /Spor / Habib Nurmagomedov kariyerini sonlandırdı /19 Mart 2021 12:01

Habib Nurmagomedov kariyerini sonlandırdı

UFC Başkanı Dana White, şampiyon Rus dövüşçü Habib Nurmagomedov’un 32 yaşında resmi olarak kariyerini sonlandırdığını duyurdu.

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UFC şampiyonu Nurmagomedov, resmen kariyerini sonlandırdı. UFC Başkanı Dana White, bu açıklamayı Twitter’dan yaptı.

?White, “Kariyerini resmen sonlandırdı. Nasıl çalıştığını görmek inanılmazdı, her şey için teşekkürler, gelecekte yaşayacaklarının keyfini çıkar arkadaşım” ifadelerini kullandı.

Nurmagomedov da White ve UFC ekibine kendini kanıtlama imkanı verdikleri için teşekkür etti.

Instagram hesabındaki açıklamasında Nurmagomedov, “Bu spor sayesinde hayatımı sonsuza dek değiştirdiniz. Dana, bana karşı yaklaşımını asla unutmayacağım, babam da unutmadı ve oğullarım da seni hatırlayacak” ifadelerini kullandı.

Nurmagomedov, UFC hafif sıklet kemerini üçüncü kez korumak için 24 Ekim 2020’de Justin Gaethje ile karşı karşıya geldi ve rakibini ikinci rauntta teknik nakavtla yenerek 29. galibiyetini almıştı. Maçın ardından aktif kariyerini sonlandırdığını açıklayan Nurmagomedov, karma dövüş sanatlarında çıktığı 29 maçı da kazandı.

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