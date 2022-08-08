Hablemitoğlu cinayeti sanığı Bozkır’ın eşi ve oğlu Saray’da Erdoğan'la

Necip Hablemitoğlu sanığı Nuri Gökhan Bozkır’ın ailesinin Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda bir törene katıldıkları ve burada AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirdikleri ortaya çıktı. Fotoğraflar, Bozkır’ın eşi Aleksandra Bozkır tarafından sosyal medya da paylaşılmış.







Halk TV yazarı İsmail Saymaz, Necip Hablemitoğlu suikastı sanığı Nuri Gökhan Bozkır’ın eşi Aleksandra Bozkır ve oğlunun 13 Mart 2018’de Beştepe’de 4. Uluslararası İyilik Ödülleri törenine katıldığını ve AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’la fotoğraf çektirdiklerini yazdı.





ERDOĞAN YAKALANDIĞINI DUYURDU, AİLESİ SARAY’DA TÖRENE KATILDI

Saymaz yazısında, “Necip Hablemitoğlu suikastının şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır, geçen ocak ayında MİT tarafından özel operasyonla Ukrayna’dan Türkiye’ye getirildi. Bozkır, alınan ifadesinde cinayet öncesi hurdacı kılığında keşif yaptığını ve tetikçiyi cinayet mahalline götürüp saldırı sonrasında evine bıraktığını ileri sürdü. Bozkır’ın iddiaları üzerine soruşturma genişletildi. Emekli Albay Levent Göktaş, bu kapsamda aranıyor. Bozkır’ın yakalandığını Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’ye duyurdu. Erdoğan, şöyle dedi: ‘MİT uzunca süredir suikastın zanlılarından olan Nuri Gökhan Bozkır’ın izini sürüyordu. İstihbaratımız bu kişinin Ukrayna’da saklandığını tespit etti. Bu kişi Hablemitoğlu cinayetinin zanlısı olarak hesap veriyor. ‘Bozkır, 2015 yılında Şanlıurfa’da soğan yüklü tırlarla patlayıcı madde taşındığı iddiasıyla açılan davada yargılandığı için Ukrayna’ya kaçmıştı. Silah ticareti ile suçlanan Bozkır, Türkiye’nin çıkardığı Kırmızı Bülten üzerine Kiev’de üç ay tutuklu kalmıştı. Ev hapsi tedbiriyle bırakılmıştı.” ifadesini kullandı.





HANGİ SIFATLA TÖRENE DAVET EDİLDİKLERİ BELLİ DEĞİL

Saymaz yazısının devamında şunları kaydetti: “O aranırken, Ukraynalı eşi Aleksandra ile oğlu L.’nin Türkiye’de olduğu ve 13 Mart 2018’de Beştepe’de gerçekleştirilen Türkiye Diyanet Vakfı’nın organize ettiği 4. Uluslararası İyilik Ödülleri törenine katıldığı anlaşıldı. Tabii ki Aleksandra Bozkır’ın eşinden, oğlunun da babasından ötürü suçlu olduklarını iddia etmiyorum. Ancak Bozkır’ın eşinin ve oğlunun hangi sıfatla törene davet edildiği anlaşılır gibi değil. Bozkır ailesine yapılan bu ‘iyiliğin’ bir izahı olmalı!”