Samanyolu Haber /Gündem / Hablemitoğlu davasında ne oyunlar dönüyor? /25 Aralık 2022 14:38

Hablemitoğlu davasında ne oyunlar dönüyor?

Hablemitoğlu cinayetinin tutuklu sanığı emekli Albay Levent Göktaş’ın Silivri’den Isparta’nın Yalvaç ilçesine nakil kararı çıktığı öğrenildi. Aynı davanın tutuklu sanıklarından eski ÖKK elemanı Nuri Gökhan Bozkır’a ise Sincan’da tutuklu bulunan Tarkan Mumcuoğlu adını ifadesinden çıkarması için MİT tarafından işkence yapıldığı ortaya çıktı. Bozkır, kendisine yapılan işkenceyi 4 sayfalık dilekçe ile anlatmış. Tarkan Mumcuoğlu’nun ifadesinin alınmasına MİT’in engel olduğu iddiası CHP’li Tuncay Özkan tarafından da dile getirilmişti.

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tr724'ün haberine göre, Necip Hablemitoğlu cinayetiyle ilgili 20 yıl sonra hazırlanan kurgu iddianamede sanık olarak yer alan tutuklu Levent Göktaş ve Nuri Gökhan Bozkır’la ilgili yeni iddialar var. Geçtiğimiz haftalarda Bulgaristan’dan Türkiye’ye getirilen Özel Kuvvetler Komutanlığı eski MAK Alay Komutanı emekli Albay Levent Göktaş, tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilmişti. Ancak Göktaş için ani bir kararla Isparta’nın ücra ilçelerinden biri olan Yalvaç’a nakil kararı çıktığı öğrenildi.

GÖKTAŞ’IN AVUKATI NAKİL KARARINA İTİRAZ ETTİ

Gazeteci Müyesser Yıldız, 20 Aralık’taki yazısında Göktaş’ın Isparta’ya nakledilebileceğini aktarmıştı. Evrensel’den Özer Akdemir ise dünkü haberinde Levent Göktaş’ın tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevinden Isparta Yalvaç T Tipi Cezaevine naklinin çıktığını yazdı.

Evrensel’in haberinde, Göktaş’ın avukatının karara itiraz ettiği belirtiliyor. Avukatı Ali Soykan tarafından Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne gönderilen dilekçede Levent Göktaş’ın Ankara’da yargılanması gerektiği belirtiliyor. Soykan, müvekkilinin öncelikle Ankara’ya sevk edilmeyi beklediğini, o tarihe kadar ise Silivri’de kalmak istediğini kaydediyor.

GÖKTAŞ: NURİ GÖKHAN BOZKIR VE TARKAN MUMCUOĞLUNU TANIMIYORUM

Müyesser Yıldız’ın yazısında Levent Göktaş’ın ifadesinden de bölümler aktarılmış. Levent Göktaş, Nuri Gökhan Bozkır ile Hablemitoğlu suikastının tetikçisi olduğu açıklanan Tarkan Mumcuoğlu’nu tanımadığını söylediği bildirildi. Yazıda, “Aldığımız bilgilere göre ise Göktaş ifadesinde, rütbe farkı nedeniyle Bozkır’ı ve kendi timinde sadece 2 ay görev yaptıktan sonra Kazakistan’a gönderildiği için Tarkan Mumcuoğlu’nu 2002’de tanımasının mümkün olmadığını anlatmış.” deniliyor.

NURİ GÖKHAN BOZKIR’A ‘MUMCUOĞLU’ ADINI ÇIKAR BASKISI

Hablemitoğlu cinayetinin en önemli tanığı/sanığı olan eski ÖKK subayı Nuri Gökhan Bozkır tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevinden Ankara Cumhuriyet Savcılığına verdiği dilekçede MİT’in ifadesini değiştirmesi için kendisine işkence yaptığını ileri sürdü.

19 Ekim 2022 tarihli dört sayfalık dilekçede Bozkır, kendisinin Ukrayna’da görülen Türkiye’ye iade davasına katılmak için Romanya’dan Ukrayna’ya geçerken 26 Aralık 2021 tarihinde Ukrayna polisi tarafından gözaltına alındığı ve 2 Ocak’ta Türkiye’ye getirilerek MİT’e teslim edildiğini dile getirdi.

MİT’te çok ağır işkencelere maruz bırakıldığını ileri süren Bozkır, bunun yanı sıra ailesine zarar verilmekle tehdit edildiğini iddia ediyor.


Tarkan Mumcuoğlu’nun Oda TV’de yayınlanan resmi.

CİNAYETİN FAİLİ MUMCUOĞLU’DUR

Evrensel’in haberine göre Bozkır, dilekçesinde, ‘bütün bu işkencelerde yapmam gerekenin sadece Tarkan Mumcuoğlu aleyhine bir şey söylememem, bu işin özel kuvvetler tarafından işlendiğini söylemem’ telkinleri eşliğinde yapıldığını iddia ediyor. “Bana sorarsanız cinayetin faili Tarkan Mumcuoğlu’dur.” diyerek bu konudaki tahmin ve inancının değişmediğine vurgu yapıyor.

SUİKASTI TESADÜFEN DUYMUŞ!

Nuri Gökhan Bozkır, Hablemitoğlu suikastı ile ilgili yapıldığını ileri sürdüğü toplantıya tesadüfen katıldığını savunuyor: “… Benim orada bulunma amacım ise Levent Göktaş tarafından yazılan bir mektubun dönemin genelkurmay başkanı olan Hilmi Özkök’e babam tarafından iletilmesini sağlamak için mektubu almaya gitmiştim. Çünkü babam Hilmi Özkök ile Işıklar Askeri Lisesi ve harp okulundan o döneme kadar yakın arkadaş idiler. Bu yazılan mektubu almaya gittiğimde toplantıya şahit oldum. Bu toplantıda bir kişinin ortadan kaldırılacağı dillendirilmişti. Fakat bu kişinin ismi söylenmedi. Hablemitoğlu öldürüldükten sonra Hablemitoğlu olduğunu anladım. Bu işin sorumluluğu Tarkan Mumcuoğlu’na verilmişti.”

DİLEKÇENİN SON SAYFASI KAYIP

Nuri Gökhan Bozkır’ın el yazısı ile yazdığı ve dört sayfa olduğunu belirttiği dilekçenin dördüncü sayfası dosya evrakları arasında yer almazken, 18.11.2022 tarihinde iddianameyi mahkemeye sunan savcının iddianamede bu dilekçeden hiç bahsetmemesi dikkat çekiyor.

MUMCUOĞLU EMEKLİ OLDUKTAN SONRA MİT’E GİRDİ

Nuri Gökhan Bozkır’ın “Adını ifademden çıkarmam için MİT’te işkence yaptılar” dediği Tarkan Mumcuoğlu, 2013 yılında albay rütbesi ile emekli olduktan sonra 2016’da MİT’te çalışmaya başlyor. MİT’de daire başkanlığına kadar yükselmiş bir isim. Suikast iddialarında adının geçmesinin ardından 2021 yılında kendi isteğiyle emekli oluyor. Mumcuoğlu’nun Hablemitoğlu suikastında tetiği çeken kişi olduğu iddia ediliyor.

TUNCAY ÖZKAN: MİT, İFADE VERMESİNE NEDEN ENGEL OLDU

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, Hablemitoğlu iddianamesinde tetiği çeken kişi olmakla suçlanan Tarkan Mumcuoğlu’nun ifadesinin alınmamasını TBMM’de gündeme taşımıştı. Tarkan Mumcuoğlu’nun Hablemitoğlu suikastından birkaç yıl sonra MİT’in bünyesine katıldığını söyleyen Tuncay Özkan, tanık ifadelerine rağmen MİT’in Tarkan Mumcuoğlu’nu koruduğuna ve savcılıklara ifade vermesini engellediğine dikkat çekmişti.

Tuncay Özkan, konuyla ilgili açıklamasında, “Ahmet Tarkan Mumcuoğlu… Necip Hablemitoğlu cinayetinin failidir. Kendisi şu anda eldedir. Tarkan Mumcuoğlu, Necip Hablemitoğlu’na ateş eden, bizzat katlini gerçekleştiren kişi olmakla suçlanmaktadır. Bu cinayetten birkaç yıl sonra MİT’in bünyesine katıldı. MİT, 2018 yılından itibaren Tarkan Mumcuoğlu ile ilgili tanıklıklar varken ifadeler varken ne yazık ki Tarkan Mumcuoğlu’nu korumuş, Tarkan Mumcuoğlu’nun savcılıklara ifade vermesini engellemiştir. Neden? Hablemitoğlu cinayetinde Tarkan Mumcuoğlu’nun savcıya ifade vermesinin engellenmesinin gerekçesi nedir?” ifadelerini kullanmıştı.
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