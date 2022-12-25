Hablemitoğlu davasında ne oyunlar dönüyor?





Tarkan Mumcuoğlu’nun Oda TV’de yayınlanan resmi.







tr724'üngöre, Necip Hablemitoğlu cinayetiyle ilgili 20 yıl sonra hazırlanan kurgu iddianamede sanık olarak yer alan tutuklu Levent Göktaş ve Nuri Gökhan Bozkır’la ilgili yeni iddialar var. Geçtiğimiz haftalarda Bulgaristan’dan Türkiye’ye getirilen Özel Kuvvetler Komutanlığı eski MAK Alay Komutanı emekli Albay Levent Göktaş, tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilmişti. Ancak Göktaş için ani bir kararla Isparta’nın ücra ilçelerinden biri olan Yalvaç’a nakil kararı çıktığı öğrenildi.Gazeteci Müyesser Yıldız, 20 Aralık’taki yazısında Göktaş’ın Isparta’ya nakledilebileceğini aktarmıştı. Evrensel’den Özer Akdemir ise dünkü haberinde Levent Göktaş’ın tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevinden Isparta Yalvaç T Tipi Cezaevine naklinin çıktığını yazdı.Evrensel’in haberinde, Göktaş’ın avukatının karara itiraz ettiği belirtiliyor. Avukatı Ali Soykan tarafından Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne gönderilen dilekçede Levent Göktaş’ın Ankara’da yargılanması gerektiği belirtiliyor. Soykan, müvekkilinin öncelikle Ankara’ya sevk edilmeyi beklediğini, o tarihe kadar ise Silivri’de kalmak istediğini kaydediyor.Müyesser Yıldız’ın yazısında Levent Göktaş’ın ifadesinden de bölümler aktarılmış. Levent Göktaş, Nuri Gökhan Bozkır ile Hablemitoğlu suikastının tetikçisi olduğu açıklanan Tarkan Mumcuoğlu’nu tanımadığını söylediği bildirildi. Yazıda, “Aldığımız bilgilere göre ise Göktaş ifadesinde, rütbe farkı nedeniyle Bozkır’ı ve kendi timinde sadece 2 ay görev yaptıktan sonra Kazakistan’a gönderildiği için Tarkan Mumcuoğlu’nu 2002’de tanımasının mümkün olmadığını anlatmış.” deniliyor.Hablemitoğlu cinayetinin en önemli tanığı/sanığı olan eski ÖKK subayı Nuri Gökhan Bozkır tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevinden Ankara Cumhuriyet Savcılığına verdiği dilekçede MİT’in ifadesini değiştirmesi için kendisine işkence yaptığını ileri sürdü.19 Ekim 2022 tarihli dört sayfalık dilekçede Bozkır, kendisinin Ukrayna’da görülen Türkiye’ye iade davasına katılmak için Romanya’dan Ukrayna’ya geçerken 26 Aralık 2021 tarihinde Ukrayna polisi tarafından gözaltına alındığı ve 2 Ocak’ta Türkiye’ye getirilerek MİT’e teslim edildiğini dile getirdi.MİT’te çok ağır işkencelere maruz bırakıldığını ileri süren Bozkır, bunun yanı sıra ailesine zarar verilmekle tehdit edildiğini iddia ediyor.Evrensel’in haberine göre Bozkır, dilekçesinde, ‘bütün bu işkencelerde yapmam gerekenin sadece Tarkan Mumcuoğlu aleyhine bir şey söylememem, bu işin özel kuvvetler tarafından işlendiğini söylemem’ telkinleri eşliğinde yapıldığını iddia ediyor. “Bana sorarsanız cinayetin faili Tarkan Mumcuoğlu’dur.” diyerek bu konudaki tahmin ve inancının değişmediğine vurgu yapıyor.Nuri Gökhan Bozkır, Hablemitoğlu suikastı ile ilgili yapıldığını ileri sürdüğü toplantıya tesadüfen katıldığını savunuyor: “… Benim orada bulunma amacım ise Levent Göktaş tarafından yazılan bir mektubun dönemin genelkurmay başkanı olan Hilmi Özkök’e babam tarafından iletilmesini sağlamak için mektubu almaya gitmiştim. Çünkü babam Hilmi Özkök ile Işıklar Askeri Lisesi ve harp okulundan o döneme kadar yakın arkadaş idiler. Bu yazılan mektubu almaya gittiğimde toplantıya şahit oldum. Bu toplantıda bir kişinin ortadan kaldırılacağı dillendirilmişti. Fakat bu kişinin ismi söylenmedi. Hablemitoğlu öldürüldükten sonra Hablemitoğlu olduğunu anladım. Bu işin sorumluluğu Tarkan Mumcuoğlu’na verilmişti.”Nuri Gökhan Bozkır’ın el yazısı ile yazdığı ve dört sayfa olduğunu belirttiği dilekçenin dördüncü sayfası dosya evrakları arasında yer almazken, 18.11.2022 tarihinde iddianameyi mahkemeye sunan savcının iddianamede bu dilekçeden hiç bahsetmemesi dikkat çekiyor.Nuri Gökhan Bozkır’ın “Adını ifademden çıkarmam için MİT’te işkence yaptılar” dediği Tarkan Mumcuoğlu, 2013 yılında albay rütbesi ile emekli olduktan sonra 2016’da MİT’te çalışmaya başlyor. MİT’de daire başkanlığına kadar yükselmiş bir isim. Suikast iddialarında adının geçmesinin ardından 2021 yılında kendi isteğiyle emekli oluyor. Mumcuoğlu’nun Hablemitoğlu suikastında tetiği çeken kişi olduğu iddia ediliyor.CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, Hablemitoğlu iddianamesinde tetiği çeken kişi olmakla suçlanan Tarkan Mumcuoğlu’nun ifadesinin alınmamasını TBMM’de gündeme taşımıştı. Tarkan Mumcuoğlu’nun Hablemitoğlu suikastından birkaç yıl sonra MİT’in bünyesine katıldığını söyleyen Tuncay Özkan, tanık ifadelerine rağmen MİT’in Tarkan Mumcuoğlu’nu koruduğuna ve savcılıklara ifade vermesini engellediğine dikkat çekmişti.Tuncay Özkan, konuyla ilgili açıklamasında, “Ahmet Tarkan Mumcuoğlu… Necip Hablemitoğlu cinayetinin failidir. Kendisi şu anda eldedir. Tarkan Mumcuoğlu, Necip Hablemitoğlu’na ateş eden, bizzat katlini gerçekleştiren kişi olmakla suçlanmaktadır. Bu cinayetten birkaç yıl sonra MİT’in bünyesine katıldı. MİT, 2018 yılından itibaren Tarkan Mumcuoğlu ile ilgili tanıklıklar varken ifadeler varken ne yazık ki Tarkan Mumcuoğlu’nu korumuş, Tarkan Mumcuoğlu’nun savcılıklara ifade vermesini engellemiştir. Neden? Hablemitoğlu cinayetinde Tarkan Mumcuoğlu’nun savcıya ifade vermesinin engellenmesinin gerekçesi nedir?” ifadelerini kullanmıştı.