Samanyolu Haber /Gündem / Hablemitoğlu suikastı şüphelisi emekli albay Levent Göktaş'la ilgili yeni gelişme /26 Temmuz 2022 11:02

Hablemitoğlu suikastı şüphelisi emekli albay Levent Göktaş'la ilgili yeni gelişme

T24 yazarı Tolga Şardan, Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının firari şüphelisi emekli albay Levent Göktaş'la ilgili yeni bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.

SHABER3.COM

Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının firari şüphelilerinden emekli albay Levent Göktaş‘a ait olduğu iddia edilen Twitter hesabında bir dizi paylaşımlarda bulunulması, Türkiye’nin bir numaralı gündemi haline geldi. Söz konusu paylaşımlarda “Her şeyi belgeleriyle açıklamaya başlıyorum” gibi ifadeler yer alıyordu.

Ancak bu hesabın Göktaş’a ait olmadığı ifade edildi.

Tartışmalar sürerken T24 yazarı Tolga Şardan, soruşturma çerçevesinde yaşanan yeni bir gelişmeyi okurlarıyla paylaştı: 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın cinayet dosyasından bağımsız olarak yeni bir dosya daha açtığını belirten Şardan, şöyle devam etti:

“Bu dosyanın içeriği ise, Göktaş’ın firarına yardım edenlere yönelik.

Savcılık, ikisi Antalya’da, birisi Ankara’da, birisi de İstanbul’da yaşayan ve Göktaş’ın sırra kadem basmasında rol oynadıkları iddiasıyla dört kişi hakkında adli soruşturma başlattı.

Hakkında soruşturma başlatılanlardan birisi Ankara’da avukatlık yapan K.E. İstanbul’daki şüpheli ise Göktaş’ın yakın bir arkadaşı. Antalya’dan İstanbul’a geldiği gece Göktaş’ı evinde gizlediği iddiasıyla soruşturma kapsamına alındı.

Diğer iki kişi ise Antalya’dan. Antalya’da bulunduğu süre içinde Göktaş’a yardım ettikleri iddiası var haklarında.

‘Savcılığın tek başına çabası yetersiz kalıyor' 
Aslına bakarsanız savcılık, etrafındaki çemberi daraltarak Göktaş’ı yakalamaya çalışıyor.

Tabii burada savcılığın tek başına çabası yetersiz kalıyor.

Her türlü teknik imkanlara sahip olan emniyet birimlerinin Göktaş’ı saklandığı yerde kolayca yakalaması mümkün.  Ama her ne hikmetse Emniyet kanadından pek ses çıkmıyor.

Bu durum, Göktaş’ın yakalanmasında bir ihmal olup olmadığını tartışma konusu yapıyor.”

Öte yandan ülkücü mafya Sedat Peker dün akşam yaptığı açıklamayla Levent Göktaş'a ait olan hesabı kendisinin kapattırdığını söyledi. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hablemitoğlu suikastı şüphelisi emekli albay Levent... Sonraki Haber >>

CHP ABD Temsilciliği'nden SBK belgeseli

CHP ABD Temsilciliği'nden SBK belgeseli

Kemal Gülen'in annesi Mükafat Gülen ruhunun ufkuna yürüdü

Kemal Gülen'in annesi Mükafat Gülen ruhunun ufkuna yürüdü

Satranç robotu bir çocuğun parmağını kırdı

Satranç robotu bir çocuğun parmağını kırdı

Harun Tokak- Ayakların yine üşüyor mu?

Harun Tokak- Ayakların yine üşüyor mu?

Milyonlar harcanmış ama ortada teleferik yok!

Milyonlar harcanmış ama ortada teleferik yok!

Çorumlu Amir ırkçılığa maruz kaldı

Çorumlu Amir ırkçılığa maruz kaldı

Belgesel: Üç hasta mahkumun hikayesi

Belgesel: Üç hasta mahkumun hikayesi

Dışişleri Bakanlığından Dohuk'taki saldırıya ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığından Dohuk'taki saldırıya ilişkin açıklama

Tribünden atılan şey şaşırttı

Tribünden atılan şey şaşırttı

Gergerlioğlu, tahliye edilen hamile tutuklu Arzu Nur Özkan’ı ziyaret etti

Gergerlioğlu, tahliye edilen hamile tutuklu Arzu Nur Özkan’ı ziyaret etti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:23:39