Hablemitoğlu suikastı: Tanık Poyraz’dan Emin Arslan’ı yakacak ifade

Duruşmanın Segbis çözüm tutanağına göre Ergün Poyraz, cinayetten hemen sonra, Hablemitoğlu’nun henüz cesedi bile kaldrılmadan olay yerine gidiyor. Bunu bizzat Ergün Poyraz anlatıyor. Öyle ki Mahkeme Başkanı Erol Kuşçu, Poyraz’a, ‘cinayet sırasında orada olup olmadığını’ bile soruyor. Poyraz, “Hayır, orada değildim.” diyerek cevap veriyor. Cinayette ‘azmettirici’ olmakla suçlanan eski MİT çalışanı Enver Altaylı’yı ise tanımadığını anlatıyor.





Ergün Poyraz, “Ve bir de Hablemitoğlu’nun Köstebek adlı kitabını yazmaması için Emin Arslan isminde emniyet müdür yardımcısı, Hüseyin Aktaş isminde terörle mücadele şube müdürü Halbemitoğlu’yla görüşmüşler. Hatta Emin Arslan’la telefonda kavga da etmişlerdi. Emin Aslan’ın çok iyi görüştüğü bir mülkiye müfettişi Refik Ali Uçarcı olay olduğu gün Necip Hablemitoğlu’nun eşinin çalıştığı üniversiteyi arıyor. Oradaki telefona çıkan bayana diyor ki ‘Hablemtoğlu orada mı ve ismini değiştirerek ‘orada mı?’ diye soruyor. Tabi orada da ne cevap aldı bilmiyoruz. Ama bu arama da çok ilginç. Çünkü Hablemitoğlu her zaman 11 buçuk gibi evden çıkıyor. O gün babası olduğu için yanında 5 buçuk gibi çıkmış. Yani mülkiye müfettişi evini arayabilir. Hablemitoğlu’nu cebinden arayabilir. Hiçbirini kullanmıyor. Santraldeki memurdan bilgi alıyor. Bu da benim için gayet ilginç gelmişti” diyor.





Arslan, uyuşturucu ticaretine yardım etmek suçlamasıyla bir dönem yargılandı. AKP rejiminin en büyük destekçilerin gösterilen Arslan, 2016’da aHaber’e verdiği röportajda, “Geçmişe baktığında Necip Hablemitoğlu Köstebek kitabını yazdı. Birebir bu örgütü tarif ediyordu. Yüzde 90 eminim ki Necip Hablemitoğlu’nu Hizmet Hareketi öldürdü” demişti.





Bold Medya'da yer alan habere göre Savcı Zafer Ergün’ün hazırladığı Doç Dr. Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin iddianameye göre, Hablemitoğlu’nu ‘Köstebek’ adlı kitabı yayınlatmamak için Hizmet Hareketi öldürttü.İddianameye göre, Mustafa Özcan ve eski MİT’çi Enver Altaylı, bu nedenle Hablemitoğlu ile görüşmek istemiş ancak bunu yapamayınca, Levent Göktaş’la anlaşarak suikastı planlamış.Suikast için kullanılan finansmanı da cinayetten aylar sonra bir iş anlaşmasından gelen parayla Enver Altaylı karşıladı.Medyaya sızan tanık ifadelerine göre iddianamedeki suçlamaların tamamı asılsız.Akademisyen ve yazar Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı davasına, Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ediliyor. 27 Kasım 2023’de görülen duruşmanın Segbis kayıtları sisteme yüklendi. Söz konusu kayıtlara göre gazeteci yazar Ergün Poyraz, duruşmada ilginç itiraflarda bulunuyor.Ergün Poyraz’ın ifadelerine göre ayrıca Necip Hablemitoğlu, ‘Köstebek’ isimli kitabının yayınlanmaması için eski Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan ve eski mülkiye müfettişi Refik Ali Uçarcı tarafından ‘tehdit’ edildiğini anlatıyor.Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Kuşçu, “Peki işte Fethullah Gülen’le ya da Alman vakıflarıyla ilgili yazdığı yazılardan dolayı bir takip edilme işte rahatsız edilme ne bileyim tehdit alma durumu falan” diye soruyor.Bu soruya net bir şekilde cevap veremeyen Poyraz, “Sanıyorum Mustafa Özcan, galiba o tehdit etmiş veya şey yapmış uyarmış tehdit etmiş o tür bir şey olmuştu” diyor.Soruya ‘sanırım, galiba’ diyerek cevap veren Poyraz’ın bu ifadesine kanıt sunamadığı görülüyor.Mahkeme Başkanı’nın, “Nasıl tehdit etmiş yani nerede, (Hablemitoğlu) detaya girdi mi?” sorusu üzerine Poyraz şunları söylüyor: “Yok detaya girmedi. Yalnız o konuda tabi diğer türlü işte ‘Köstebek’ adlı kitabı yayınlanmadan önce Emniyet Genel Müdürü yardımcısı koltuğunda oturan Emin Arslan tehdit etti. Emin ASLAN’la kavga ettiler telefonda. İşte Hüseyin Aktaş görüştü (ses anlaşılmadı15:37dk) için. Hüseyin Aktaş, terörlü mücadele şube müdürüydü o zaman. Refik Ali Uçarcı epey uğraştı kitap basılmasın diye. “İşte bu kitap basılırsa ortalık karışır şöyle böyle” diye o baskı yaptı Necip abiye.”Uyuşturucu çeteleriyle bağlantısı daha önce basına yansıyan Emin Arslan, Ergenekon, İBDA-C, Hizbullah, Oda Tv, soruşturmaları ve bazı uyuşturucu operasyonları kapsamında IMEI numarası üzerinden mahkeme kararıyla dinlenmişti.Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emin Gürses de Necip Hablemitoğlu cinayetiyle ilgili Ulusal Kanal’da katıldığı programda çok önemli açıklamalarda bulunmuştu. 14 Aralık 2022’de yayınlanan ‘İşin Aslı’ programında konuşan Gürses, yakın arkadaşı olan Hablemitoğlu’nun öldürülme sebebinin İsrail ve ABD hakkında elde ettiği gizli bilgiler olduğunu anlattı. Cinayetin Gülen Cemaati’yle ilgisi olmadığını söyleyen Gürses, Gladyo’ya işaret etmişti.Gürses o programda şu ifadeleri kullandı: “Bunu millete anlatamıyorum; Köstebek’le (kitap) möstebekle ilgisi yok. Necip hocanın bana birebir söylediğini söylüyorum. ‘Elimdeki bilgileri yayınlamamı istemiyorlar, bunlar çok önemli belgeler’ dedi. Aynı şeyi Uğur Mumcu’ya yaptılar.”