Hablemitoğlu suikastı zanlısı firari Levent Göktaş yakalandı





(Peker'in yazıları kısaltılmış, küfürler ve konuyla ilgisi olmayan bölümler çıkarılmış ve yazım hataları düzeltilmiştir)

Göktaş'ın kaçmasına polisler göz yumdu iddiası

Mustafa Levent Göktaş kimdir?

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr.Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlısı ülkenin Svilengrad şehrinde yakalandı.Adalet Bakanlığı ve EGM Interpol Daire Başkanlığı, Göktaş'ın Türkiye'ye iade edilmesine yönelik işlemleri başlattı.Necip Hablemitoğlu suikastının planlayıcısı olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan ancak bulunamayan emekli Albay Levent Göktaş, Temmuz 2022'de kendi adıyla açılan twitter hesabından önce şöyle bir açıklama yaptı:“Bu akşam saat 22.00'da her şeyi belgeleri ile açıklamaya başlıyorum. Yarından itibaren video çekmeye de başlayacağım” denilen açıklamada belgelerin yarın açıklanacağı söylenirken "Şunu aklınızdan çıkarmayın beni Sedat Peker ile karıştırmayın! Devlet denilen aygıtı başınıza geçiririm! Ben yanarsam Siz de yanarsınız net!"Buna Sedat Peker'in basın danışmanı olarak bilinen Emre Olur'un hesabından şu yanıt geldi:"Levent Göktaş’a ait olduğu söylenen açıklamadan bahsediyorlar. Orda bir kelime canımı sıktı “Beni Sedat Peker’e benzetmeyin devleti başınıza yıkarım” demiş. Levent abi eğer bu sözü sen söylemediysen şimdi söyleyeceklerimden dolayı kusura bakma.Beni Sedat Peker’le karıştırmayın demek ne demek ? Kimsin lan sen y....., Ankara’ya geldiğimde görüşmelerimizde yarım metre arkamdan yürüdüğün gerçekliği ortadayken beni Sedat Peker’le karıştırmayın demek ne demek ?Benim ilgi alanımda değildin. Ancak emin ol şimdi radarıma girdin. Yaşar Baba vasıtasıyla bana teklif ettiğin para ile ortadan adam kaldırma tekliflerini de seçimlere 2 ay kala çekeceğim videolarda da konuşacağız. Kimsin lan sen beni Sedat Peker ile karıştırmayın diyorsun?Ulan tüm dünya öğrendi de sen öğrenemedin mi? Dostlarımla eşit olmayı kabul ederim üstünlük taslamam ancak kimsenin beni küçültmesine izin vermem. Kibrit kutusuna girmeye hazır ol."Peker ilerleyen günlerde Göktaş'a ilişkin şu iddiaları gündeme getirdi:"Bu yazımda size kahraman olarak gösterilen kişilerin aslında ne olduklarını anlatacağım. Maalesef bu öğrendiklerinizle biraz daha üzüleceksiniz. Bazı dostlar bana diyorlar ki Levent Göktaş vefalı kahraman bir Türk subayıdır. Burada hata yaptın. Ayrıca Levent Göktaş ve İnan Kıraç üzerinden Ergenekonculara operasyon yapılacak, istemeden sen de bunun parçası oldun diyorlar. Hadi bakalım onlar mı haklı ben mi haklıyım. Siz okuyup lütfen kararınızı verin.Levent Göktaşın saat 07.30’da operasyon yapılırken sözde kaçarak kurtulduğu o binada kendisinin saygıdeğer kızı da oturuyor. Akşam saatlerinde o binaya geldiğinde Levent Göktaş'ın yanında iki tane telekız da var. Levent göktaşın hanımı Yargıtay hakimiydi. Göktaşın yaşam tarzı ile kendisine çektirdiklerinden dolayı genç yaşında hastalanıp öldü. Kendisinin yüzünden ölen eşinin vefatının üzerinden daha 2-3 ay geçmeden iki tane telekızla kendi kızının yaşadığı binaya gelip alem yapan bir kahraman. Hani lan vefa, hani lan şeref, hani lan onur?Diğer sanıklara operasyon sabah 06.30’da başlıyor, Göktaş beye sabah 07.30’da geliyorlar. Öyle ya iki tane misafiri var. Kaçabilmesi için zaman tanıyorlar adeta. Bu tahkikata bakan polis arkadaşları uyarıyorum, bu görüntülerin kopyasına sitedeki arkadaşlardan ulaştım, kopyası bende var. Şu an yayınlamamamın sebebi devam eden tahkikata zarar vermemek. Eğer ki polis arkadaşlar bu görüntüleri dosyaya eklemezlerse vakti geldiğinde ben yayınlayıp herkese göstereceğim. Ayrıca kaçarken hiçbir acelesi de yok. Asansörün içinde rahat rahat kıyafetini düzeltip kendisine bir çeki düzen veriyor. Ulan adam kaçarken ceketini gömleğini kaybeder. Bizimkisi aynanın karşısında saçını başını düzeltiyor. İşin komik yanı bu meyanda polisler binanın içinde, dış kapıda bir tane nöbetçi yok, Levent Göktaş çekip gidiyor.Ayrıca bazı muhalif basın görevlileri bence iyi niyetleri ile Levent Göktaş ve İnan Kıraç üzerinden yeni bir Ergenekon davası açılacak diye söylemlerde bulunup insanları farkında olmadan paniğe sevk ediyorlar. Lütfen özgüveniniz olsun. Levent Göktaş ve İnan Kıraç üzerinden eğer ki büyük bir operasyon başlatılacaksa bu operasyon sadece iktidar ve onların aile üyelerine karşı başlayabilir (bilgiler bende)."Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) çalıştığı dönemde, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilmesinde görev aldı.Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesindeki Muharebe Arama Kurtarma Birliği’nde alay komutanlığı görevi yaptı.TSK'de 3 adet üstün cesaret ve feragat madalyası alan tek kişi oldu. 2004'te askerlikten emekli olup serbest avukatlık yapmaya başladı.Ocak 2009'da Ergenekon soruşturmasının 10. dalga operasyonunda gözaltına alındı ve birkaç gün sonra "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı. Göktaş tüm suçlamaları reddetti.Ağustos 2013'te İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan Ergenekon davasında 20 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.Özel Yetkili Mahkemelerin kaldırılmasının, tutuklulukta azami sürenin 5 yıla inmesinin ve Ergenekon mahkemesinin gerekçeli kararını yazmamasına dair Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararının ardından Mart 2014'de tahliye edildi.Hakkındaki kararın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 16. Ceza Dairesi Nisan 2016'da, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararı bozdu.9 Haziran 2022'de Hablemitoğlu cinayeti soruşturmasında aralarında Levent Göktaş'ın da bulunduğu 9 emekli asker hakkında gözaltı kararı verildi. Fakat Göktaş adresinde bulunamadı. 31 Ağustos'ta hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldı.