Samanyolu Haber /Gündem / Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş için ev hapsi kararı /23 Kasım 2022 12:52

Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş için ev hapsi kararı

Bulgaristan’da yakalanan emekli albay Mustafa Levent Göktaş’ın tutukluluk kararı ev hapsine dönüştürüldü.

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Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu’nun öldürülmesi emrini vermek suçlamasıyla Kırmızı Bülten’le aranırken Bulgaristan’da yakalanan emekli albay Mustafa Levent Göktaş’ın tutukluluk kararı ev hapsine dönüştürüldü.

Bulgaristan Hasköy Mahkemesi, Türkiye’ye iadesi istenen Necip Hablemitoğlu suikastının firari zanlısı Mustafa Levent Göktaş’ın tutukluluk kararını ev hapsine dönüştürdü.

Türkiye’ye iadesi istenilen Göktaş, 14 Kasım’da yapılan bir önceki duruşmada sağlık durumundan dolayı şikâyette bulunmuş, mahkeme çıkışında kalp krizi geçirmişti.

Hasköy Bölge Mahkemesi, Göktaş’ın sağlık sorunlarını göz önünde bulundurarak sanığın kimlik belgelerine el konulduğunu ve yurt dışına gitme durumunun söz konusu olamayacağını belirtti. Göktaş, Hasköy’de bir adreste ev hapsinde kalacak.

Hasköy Bölge Mahkemesi’nin aldığı, sanığın ev hapsi kararıyla ilgili bir itirazın gelmesi durumunda, bir sonraki duruşma 29 Kasım’da Filibe Temyiz Mahkemesi’nde yapılacak.

15 Kasım’daki duruşmada kalp krizi geçiren Göktaş, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu’nun suikastından sorumlu tutuluyor.
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