Samanyolu Haber /Gündem / Hablemitoğlu suikasti zanlısı Levent Göktaş, mahkemede kalp krizi geçirdi /15 Kasım 2022 12:25

Hablemitoğlu suikasti zanlısı Levent Göktaş, mahkemede kalp krizi geçirdi

Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturmasının firari zanlısı Levent Göktaş Bulgaristan’da çıkarıldığı mahkemede kalp krizi geçirdi.

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Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında firari zanlı Mustafa Levent Göktaş’ın dün çıktığı duruşmada mahkeme salonunda kalp krizi geçirdiği bildirildi.

Bulgaristan’ın resmi haber ajansı BTA’nın haberine göre, Bulgaristan’da Haskovo Bölge Mahkemesi’nde görülen duruşmada Göktaş, kalp krizi geçirdi ve hastaneye kaldırıldı.

“3 KEZ KALP KRİZİ GEÇİRDİM”
Göktaş duruşmada tercüman vasıtasıyla 9 Kasım’dan bu yana üç kez kalp krizi geçirdiğini, ilkinde ambülansla acil servisine kaldırıldığını, diğer iki seferde de doktorların hapishanede tedavi ettiğini söyledi. Göktaş’ın fenalık geçirmesi nedeniyle ev hapsi talebi duruşması 21 Kasım’a ertelendi.

Mustafa Levent Göktaş’ın Türkiye’ye iade duruşması ise 25 Kasım’da yapılacak.


Hablemitoğlu’nun katil zanlısı Gökhan Nuri Bozkır, 27 Ocak’ta Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Türkiye’ye getirilmiş, emekli albay Levent Göktaş’ın ismini vermişti.

Eski Özel Kuvvetler Muharebe ve Arama Kurtarma (MAK) Alay Komutanı emekli Albay Levent Göktaş, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu’nun suikast sonucu öldürülmesine ilişkin Ankara’da yürütülen soruşturma kapsamında hakkında çıkarılan gözaltı kararı sonrası firar etmişti.

Gözaltı kararları sonrası sosyal medyada ‘Levent Göktaş’ ismiyle açılan hesap, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’i de karşısına alarak Saray’daki bazı isimleri ‘ifşa edeceğini’ söylemişti. Bu paylaşımlardan iki gün sonra Göktaş’ın avukatı Hüseyin Ersöz bir açıklama yayınlayarak, ‘müvekkiliyle bu süreçte bir iletişim kuramadığını ama hesabın sahte olduğunu’ söylemişti.

Levent Göktaş’ın yakalanmadan önce gazetecilere gönderdiği mektupta Gülen Hareketi’ni aklayan açıklamalar yer almıştı. Mektubu gazetecilerin günlerce yayınlamadığı ortaya çıkmıştı. Göktaş, Gülen Hareketi mensuplarının talebi doğrultusunda Hablemitoğlu’nu öldürdüğüne dair iddiaları yalanlamıştı.

Türkiye’de yakalanamayan Göktaş, Bulgaristan sınırında yakalanarak gözaltına alınmıştı. Yakalanmasının ardından Türkiye, Adalet Bakanlığı üzerinden Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Bulgaristan’dan Göktaş’ın iadesini istemişti.

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