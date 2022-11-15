Hablemitoğlu suikasti zanlısı Levent Göktaş, mahkemede kalp krizi geçirdi

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında firari zanlı Mustafa Levent Göktaş’ın dün çıktığı duruşmada mahkeme salonunda kalp krizi geçirdiği bildirildi.





Bulgaristan’ın resmi haber ajansı BTA’nın haberine göre, Bulgaristan’da Haskovo Bölge Mahkemesi’nde görülen duruşmada Göktaş, kalp krizi geçirdi ve hastaneye kaldırıldı.





“3 KEZ KALP KRİZİ GEÇİRDİM”

Göktaş duruşmada tercüman vasıtasıyla 9 Kasım’dan bu yana üç kez kalp krizi geçirdiğini, ilkinde ambülansla acil servisine kaldırıldığını, diğer iki seferde de doktorların hapishanede tedavi ettiğini söyledi. Göktaş’ın fenalık geçirmesi nedeniyle ev hapsi talebi duruşması 21 Kasım’a ertelendi.





Mustafa Levent Göktaş’ın Türkiye’ye iade duruşması ise 25 Kasım’da yapılacak.







