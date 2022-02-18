Samanyolu Haber /Gündem / Hablemitoğlu suikastında biri muvazzaf, iki eski ÖKK mensubu tutuklandı /18 Şubat 2022 15:46

Hablemitoğlu suikastında biri muvazzaf, iki eski ÖKK mensubu tutuklandı

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Adem Taşkaya, Necip Hablemitoğlu suikastıyla ilgili Ukrayna’da yakalanan eski yüzbaşı Nuri Gökhan Bozkır’ın ifadesi sonrası iki eski özel kuvvetlelığı mensubunun tutuklandığı bilgisini paylaştı.

SHABER3.COM

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın yardımcısı Adem Taşkaya, Bozkır’ın ifadelerine dayanarak iki eski özel kuvvetler komutanlığı personelinin tutuklandığı bilgisini verdi. Bozkır, Hablemitoğlu’nun sokağında suikast öncesi yaptığı keşif çalışması yaptığını  anlatmıştı.

Taşkaya, Bozkır’ın Ergenekon Davası eski sanığı, asker L.G.’nin bu suikastı planladığını ve bunun için Ankara’da kendisinin de içinde olduğu toplantı düzenlediğini beyan ettiği bilgisini verdi. Gelişmeleri sosyal medya hesabından paylaşan Taşkaya, şu paylaşımı yaptı:

“Necip Hablemitoğlu suikastıyla ilgili Ukrayna’dan Türkiye’ye getirilen Nuri Gökhan Bozkır, verdiği ifadede Ergenekon eski sanığı, asker L.G’nin bu suikastı planladığını ve bunun için Ankara’da kendisinin de içinde olduğu toplantı düzenlediğini beyan ediyor.

Hablemitoğlu suikastı çok farklı yönlere kayıyor. Nuri Gökhan Bozkır ifadesinde, bazı askerlerin Mogan Gölü’ne siyah bir poşet attığını ve bunu gördüğünü beyan etmişti. Şimdi bu ifadesinin doğru olmadığını ve yalan söylediğini beyan ediyor.

Hablemitoğlu cinayetinde Nuri Gökhan Bozkır’ın verdiği ifadede, şu an bir ilimizde Merkez Komutanı olan bir kişinin, L.G’ın suikast için yapıldığı iddia edilen toplantıya katıldığını iddia ediyor. Bozkır’ın ifadesiyle şu an iki eski ÖKK mensubu tutuklandı.”


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hablemitoğlu suikastında biri muvazzaf, iki eski ÖKK... Sonraki Haber >>

Temel Karamollaoğlu, iktidar medyasına sert çıktı

Temel Karamollaoğlu, iktidar medyasına sert çıktı

Erdoğan’ın billboarddaki fotoğrafına bakıp ağlayarak tepki gösterdi

Erdoğan’ın billboarddaki fotoğrafına bakıp ağlayarak tepki gösterdi

İskenderpaşa -MHP-AKP üçgeninde neler oluyor?

İskenderpaşa -MHP-AKP üçgeninde neler oluyor?

İmamoğlu'ndan muhabire ayar

İmamoğlu'ndan muhabire ayar

İşte Cumhur İttifakı’nın yeni ortağı

İşte Cumhur İttifakı’nın yeni ortağı

Eski vekilden olay iddia: Erdoğan AKP liderliğini bırakacak

Eski vekilden olay iddia: Erdoğan AKP liderliğini bırakacak

Tarkan'dan yeni klip

Tarkan'dan yeni klip

Cebinde beş kuruş olmayan adamın 'Tayyip baba' sevgisi gözleri yaşarttı!

Cebinde beş kuruş olmayan adamın 'Tayyip baba' sevgisi gözleri yaşarttı!

Vatandaştan KDV tepkisi

Vatandaştan KDV tepkisi

Ankara Barosu işkence iddialarını doğruladı ama raporu gizliyor

Ankara Barosu işkence iddialarını doğruladı ama raporu gizliyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:49:10