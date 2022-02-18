Hablemitoğlu suikastında biri muvazzaf, iki eski ÖKK mensubu tutuklandı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın yardımcısı Adem Taşkaya, Bozkır’ın ifadelerine dayanarak iki eski özel kuvvetler komutanlığı personelinin tutuklandığı bilgisini verdi. Bozkır, Hablemitoğlu’nun sokağında suikast öncesi yaptığı keşif çalışması yaptığını anlatmıştı.







Taşkaya, Bozkır’ın Ergenekon Davası eski sanığı, asker L.G.’nin bu suikastı planladığını ve bunun için Ankara’da kendisinin de içinde olduğu toplantı düzenlediğini beyan ettiği bilgisini verdi. Gelişmeleri sosyal medya hesabından paylaşan Taşkaya, şu paylaşımı yaptı:





“Necip Hablemitoğlu suikastıyla ilgili Ukrayna’dan Türkiye’ye getirilen Nuri Gökhan Bozkır, verdiği ifadede Ergenekon eski sanığı, asker L.G’nin bu suikastı planladığını ve bunun için Ankara’da kendisinin de içinde olduğu toplantı düzenlediğini beyan ediyor.





Hablemitoğlu suikastı çok farklı yönlere kayıyor. Nuri Gökhan Bozkır ifadesinde, bazı askerlerin Mogan Gölü’ne siyah bir poşet attığını ve bunu gördüğünü beyan etmişti. Şimdi bu ifadesinin doğru olmadığını ve yalan söylediğini beyan ediyor.





Hablemitoğlu cinayetinde Nuri Gökhan Bozkır’ın verdiği ifadede, şu an bir ilimizde Merkez Komutanı olan bir kişinin, L.G’ın suikast için yapıldığı iddia edilen toplantıya katıldığını iddia ediyor. Bozkır’ın ifadesiyle şu an iki eski ÖKK mensubu tutuklandı.”







