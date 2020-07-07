Hac ibadeti için yeni düzenleme

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre hac ibadetini yerine getirmek için her yıl yaklaşık iki buçuk milyon hacı adayının akın ettiği Suudi Arabistan, bu sene yabancı ziyaretçilere kapılarını kapattı. Hac dönemindeki ziyaretleri COVID-19 salgını nedeniyle sadece ülke içinden kabul edilecek hacı adaylarıyla sınırlandıran Suudi Arabistan, Mekke'ye gideceklere 65 yaş üstü sınırlaması da getirdi. Kabe ziyaretlerini sadece 65 yaş altındakiler yapabilecek.





Ülke içinden gelen ziyaretçilerin sayısı da Suudi Arabistan Hastalıklardan Korunma ve Mücadele Merkezi tarafından birkaç binle sınırlandırıldı ve maske takılması zorunluluğu getirildi.





Merkezin hazırladığı önlemler kataloğuna göre Kabe'nin yedi kez tavaf edilmesi 1,5 metrelik sosyal mesafe korunacak ve Kabe'ye dokunulmayacak. Ayrıca hacı adayları kıyafet, mendil ya da cep telefonu gibi kişisel eşyalarını da birbirleriyle paylaşamayacak.





Ziyaretçilerin kullandığı otobüslerin yarı kapasiteyle dolu olması ve kurallara sadece ibadet esnasında değil konaklama yerlerinde ve restoranlarda da uyulması istendi.





Suudi Arabistan'da güncel verilere göre kayıtlı vaka sayısı 209 bin, şimdiye kadar yaşamını yitirenlerin toplam sayısı ise bin 900.





Arap Yarımadası'nda bulunan diğer ülkelere göre yüksek sayıda koronavirüs vakası görülen ülkede hükümet, koronavirüs önlemlerini gevşetme kararı almıştı.



