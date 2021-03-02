Hac için ilk zorunluluk geldi: Aşı!

Suudi Arabistan'da yarı resmi yayın organı Ukaz gazetesi Sağlık Bakanı Tevfik el Rebia'nın bakanlığındaki yetkililere, hacca katılmak isteyenlere Covid-19 aşısı olmanın zorunlu olduğunu, bunun hacca katılım şartlarından biri olarak ilettiğini aktardı.







Bakan Rebia Mekke, Medine ve kutsal mekanlardaki sağlık tesislerinde görev yapacak sağlık çalışanı temini için erkenden hazırlıkların yapılmasını istedi.





Ayrıca haberde Bakanın hacılar için bir Covid-19 komisyonu oluşturulması talimatı verdiği belirtildi.





Suudi makamlarınca koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl sadece bin kişinin sembolik olarak hac yapmasına müsaade edilmişti.