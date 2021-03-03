Samanyolu Haber /Sağlık / Hacettepe: Çin aşısı %83 etkili çıktı, aşı olan kimse hastaneye yatmadı /03 Mart 2021 13:09

Hacettepe: Çin aşısı %83 etkili çıktı, aşı olan kimse hastaneye yatmadı

Hacettepe Üniversitesi'nin yaptığı faz 3 sonuçlarına göre Çinli Sinovac firmasının CoronaVac aşısının etkililiği yüzde 83,5 oldu.Aşının hastanede yatışı engelleme oranının ise yüzde 100 olduğu bildirildi.

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Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal ve Prof. Dr. Murat Akova, Sıhhiye Yerleşkesi’nde düzenlenen toplantıda Sinovac aşısı Faz-3 çalışmalarının sonuçlarını açıkladı.

Açıklamada Faz-3 klinik çalışmalarına katılanların iki gruba ayrıldığı belirtilerek, ilk gruba katılanlara gerçek aşının, diğerine ise plasebo verildiği ifade edildi.

En çok görülen yan etkiler

Yapılan açıklamada aşı sonrası en çok görülen yan etkilere de yer verildi.

Yorgunluk yüzde 9.8, baş ağrısı yüzde 7.6, kas ağrısı yüzde 3.8, ateş yüzde 2.5, titreme yüzde 2.4 ve lokal yan etkilerinden en sık görüleninse enjeksiyon yerindeki ağrılar olduğu belirtildi. 
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