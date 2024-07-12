Hacı Boydak 8 yıllık esaretin ardından tahliye oldu

‘TÜM MALVARLIĞIMA EL KONULDU, ZİNDANLARA ATTILAR'
Kronos'ta yer alan habere göre, Hacı Boydak’ın tahliye olduğunu DEM Partili Ömer Faruk Gergerlioğlu, düzenlediği basın toplantısında kamuoyuna duyurdu. Boydak’ın TBMM’de kendisini ziyaret ettiğini söyleyen Gergerlioğlu, Hacı Boydak ile aralarında geçen görüşmeyi şöyle anlattı:
“Benim malım yağma talan edildi, tüm malvarlığıma el konuldu, 5 parasız bırakıldım. Zamanında büyük bir iş adamıydım. Ben Hıristiyan’a da cemevlerine de... Devletin valileri geldi benden yardım istedi. Onlara da yardım ettim. Manastırın yataklarını ben verdim. Devlet kurumları yardım istedi, onları verdim. O zamanki adıyla cemaate de bir şeyler verdim diye mallarıma el konuldu, zindanlara attılar.”
CEZAEVİNDE MİDE AMELİYATI GEÇİRDİ
15 Temmuz öncesinde tutuklanan Hacı Boydak, cezaevinde mide kanseri ameliyatı geçirdi. Boydak ailesinden Şükrü, Memduh, Mustafa, Bekir, İlyas ve Erol Boydak ile yeğenleri Murat Bozdağ hapiste bulunuyor.
Kayseri’de 1957’de kurulan Boydak Holding, 15 Temmuz’dan sonra 18 Ağustos 2016’da TMSF’ye devredilerek adı Erciyes Anadolu Holding olarak değiştirildi.