Hacı Boydak, Gültekin Avcı, İlhan İşbilen... AİHM 446 kişi için hak ihlali kararı verdi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ndeki (AİHM), Boydak Holding Yöetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak, işkence mağduru Eyüp Birinci, eski vali Şahabettin Harput, gazeteci Ahmet Memiş, yazar ve eski savcı Gültekin Avcı, eski istihbaratçı Enver Altaylı, eski AKP milletvekili ve Orkide şirketinin sahibi İlhan İşbilen, parkinson hastası olmasına rağmen tutuklanan ve tahliye edilen Türkçe öğretmeni Bilal Sel ile kaçırılan eski MİT çalışanı Mesut Geçer’in de aralarında olduğu 446 kişi hakkında hak ihlali kararı verdi. Türkiye’yi tazminata mahkum eden AİHM, ilgili kişilerin yeterli gerekçeler bulunmadığı halde tutuklandığına hükmetti.





‘HAKSIZ YERE TUTUKLANDILAR’

Velev'de yer alan habere göre kararı sosyal medya hesabından paylaşan Avukat Kadir Öztürk; AİHM bugün açıkladığı 2 dosyada, haklarında tanık beyanları bulunduğu, sosyal medyadan paylaşım yaptıkları, evlerinde bulunan kitap ve dergi bulunduğu, Gülen cemaatine maddi destek sağladıkları, sohbete gittikleri, bazı kişilerle HTS kayıtları ve irtibatlarının olduğu, cemaat evlerinde kaldıkları için tutuklanan 450 kişinin “makul şüphe” sebebi dahi bulunmadan haksız yere tutuklandıklarına ve 3 bin Euro tazminat ve masraf olmak üzere toplam 1 millyon 350 bin Euro ödenmesine karar verdi.





‘MÜCADELEDEN VAZGEÇMEYENLERİN ZAFERİ’

AİHM’in ihlal kararı verdiği kişiler arasında 43 müvekklinin de bulunduğunu belirten Öztürk, “Bu kararlar, insan hakları mücadelesinin ne kadar hayati ve vazgeçilmez olduğunu kanıtlamıştır. Müvekkillerimiz için tam 8 yıldır uluslararası mekanizmalar önünde sürdürdüğümüz adalet arayışı, geç de olsa sonuç vermiştir. Adalet er ya da geç yerini bulur. Ancak adaletin tesisi, hak ihlallerine karşı kararlı bir mücadeleyi gerektirir. Bizler, hukuksuzluklara karşı adalet arayışımızı uluslararası platformlar dahil olmak üzere her alanda azimle ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Çünkü adalet, mücadeleden vazgeçmeyenlerin zaferidir.” ifadelerini kullandı.







