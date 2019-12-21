Hacı Sami Boydak’ın ismi camiden silindi

Geçtiğimiz ay adı değiştirilen Boydak Holding ve ailesi bir şok daha yaşadı. Boydak kardeşlerin 17 yıl önce yaşamını yitiren babası Hacı Sami Boydak’ın adı tüm hayır kurumlarından siliniyor.





17 sene önce vefat eden Boydak kardeşlerin babası Hacı Sami Boydak’ın adına yapılan Kayseri’deki caminin ismi silindi. Haberi, Memduh Boydak’ın oğlu Berat Boydak, babasıyla bugün yaptığı görüş dönüşü sonrası sosyal medya hesabından duyurdu.





Berat Boydak, “Babam Memduh Boydak’ı ziyaretten dönüyorum. Kendisi 45 aydır Sincan Cezaevinde tutuklu. Bugün babam biraz sitemliydi. Sitemi ise tam 17 yıl önce kaybettiğimiz dedem Sami Boydak’ın bütün hayır kurumlarından adının silinmiş olmasınaydı” dedi.





VİCDANLARA HAVALE EDİYORUM





Berat Boydak, “Hayır kurumunun amacı karşılık beklemeden insanlığa faydalı olmaktır. Önemli olan isimler değil, eserlerdir. Amacına ulaşmış mı? Buna bakmak gerekir. Ancak 17 yıl önce vefat eden dedemin ismiyle ilgili alıp verilemeyen nedir? Vicdanlara havale ediyor, dedemi rahmetle anıyorum.” diye konuştu. Boydak Holding’in ismi de geçtiğimiz kasım ayında değiştirilerek Erciyes Anadolu Holding yapılmıştı.





HACI, MEMDUH VE ŞÜKRÜ BOYDAK SİNCAN CEZAEVİNDE TUTUKLU





15 Temmuz öncesi ve sonrasında Boydak ailesinden 27 kişi hakkında işlem yapıldı. Adı değiştirilen Boydak Holding’in yönetim kurulu başkanı Hacı Boydak, CEO’su Memduh Boydak ve yönetim kurulu üyesi Şükrü Boydak, 6 Mart 2016’da Kayseri’de tutuklanmış ve Sincan Cezaevine gönderilmişti. 12 Temmuz 2018’de Memduh Boydak’a örgütü yöneticiliğinden 18 yıl hapis, Hacı Boydak’a üyelikten 11 yıl 10 ay 15 gün, Şükrü Boydak’ ‘üyelik’ suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.