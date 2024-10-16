Samanyolu Haber /Spor / Hacıosmanoğlu'ndan Mehmet Büyükekşi yönetimine ağır itham /16 Ekim 2024 00:05

Hacıosmanoğlu'ndan Mehmet Büyükekşi yönetimine ağır itham

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, EURO2024'te yapılan harcamalar ile ilgili eski başkan Mehmet Büyükekşi ve yönetimi hakkında ağır ithamlarda bulundu. Hacıosmanoğlu, önümüzdeki sezon yabancı kuralı ile ilgili de açıklama yaptı.

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Ekol TV'de yayınlanan 'Az Önce Konuştum' adlı programda Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı.

Gelecek sezon yabancı sınırının kalkacağını belirten İbrahim Hacıosmanoğlu, bunun yerine bazı kriterler getireceklerini söyledi.

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'na katılması halinde futbolculara ev vereceğini de belirten Hacıosmanoğlu "22 senedir Dünya Kupası'na gidemiyoruz. Bodrum'da 4 bin tane villa yapılacak. Dünya Kupası'na katıldığımız taktirde bu çocuklara kendi cebimden ev vereceğim" dedi.

"4 MİLYON 681 BİN EURO MİSAFİR AĞIRLAMA MASRAFI OLMUŞ"

EURO2024'te TFF'nin yaptığı harcamalar ile ilgili konuşan İbrahim Hacıosmanoğlu "EURO2024'te 4 milyon 681 bin Euro misafir ağırlama masrafı olmuş. Şampiyona bittikten sonra hala iki üç gün lüks otellerde kalınmış ve ekstra 70 bin Euro masraf çıkmış. Şampiyona bitmiş hala niye orada kalıyorsunuz. 2 milyon Euro'luk bilet alınmış. 633 Bin Euro'luk loca parası ödenmiş. Burada da 2.7 milyon Euro yaklaşık bilet ücreti ödenmiş UEFA'ya" ifadelerini kullandı.

Eski TFF yönetimi hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyleyen Hacıosmanoğlu, şunları söyledi:

"Mali genel kurulda 5,9 milyon artı mali tablo sundular. Bizim arkadaşlarımız inceleyince mali tabloları -278 milyon olmuş. Oynayarak yaptıkları hareket var. Bunu sordum nasıl yaptınız diye, 'Zaten sıkıntılar var, ibra sorunu yaşamayalım diye böyle yaptık' dediler. Bu arkadaşlar için gerekli makamlara müraacatlar yapılacak. Suç duyurusunda bulunacağız. Genel kurul üyelerine saygısızlık yaptılar. Kalemle mali detaylar üzerinde oynama yapılmış. Bu bir suç."

"TAZMİNATLARI 600 BİN EURO TUTUYOR"

"Çok güzel bir federasyon devraldık" diyerek sözlerine devam eden Hacıosmanoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz bir çiftlik devraldık. Bu çiftliği normale döndürmek için çalışıyoruz. İlk önce bölgeleri kapattık. Ankara bölge var. 4 eleman çalışıyor, kadroda 30 çalışan görünüyor. Bölge müdürlükleri var. Herkesin altında makam arabası geziyor. Tazminatları 600 bin Euro tutuyor. Yıllık maliyetine kadar 3 milyon Euro. Bölgeleri kaldırıyoruz ama bölge müdürünün 587 gün izni var. Hep izinde olduğu için izin kullanmadı. Bunların hepsini düzelteceğiz.

TFF'ye bir sürü insan alınmış. Geçen bir tanesi, 'Beni buradan kimse atamaz, beni buraya şu koydu' dedi. 'Hemen şimdi ilişiğini kesiyoruz' dedim. Bir siyasi partinin genel başkan yardımcısı aradı, 'Bu birinin yakınıydı, kalsaydı iyi olurdu' dedi. 'Ben sizin siyasi işlerinize karışıyor muyum? Burası federasyon' dedim. TFF'de bir çiftlik oluşmasına izin vermem.
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