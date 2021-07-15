Samanyolu Haber /Gündem / Hacker grubu Anonymous: Silahların kat be kat fazlası var /15 Temmuz 2021 10:04

Hacker grubu Anonymous: Silahların kat be kat fazlası var

Uluslararası hacker grubu Anonymous, Sedat Peker’in kayıp silah iddiasıyla ilgili olarak, "Erdoğan’ın özel ordusunda sözü edilen silahlardan kat kat fazlası var. Ayrıca Sedat Peker’in bazı bilgileri sakladığını ve tek tarafa saldırdığını tekrarlamak gerekir." paylaşımında bulundu.

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Anonymous, Sedat Peker’in bazı bilgileri sakladığını belirterek, “Erdoğan’ın eğitim kamplarında yetiştirilen özel ordusunda sözü edilen silahlardan kat kat fazlası var” iddiasında bulundu.

Uluslararası hacker grubu Anonymous, organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker’in kayıp silah iddialarına ilişkin Türkçe bir paylaşım yaptı.
 
Anonymous tarafından yapılan paylaşım şöyle: “Sedat Peker sadece kayıp silahlardan söz ediyorken, biz diyoruz ki Erdoğan’ın eğitim kamplarında yetiştirilen özel ordusunda sözü edilen silahlardan kat kat fazlası var. Ayrıca Sedat Peker’in bazı bilgileri sakladığını ve tek tarafa saldırdığını tekrarlamak gerekir.”

Sedat Peker, 15 Temmuz ve sonrasında İçişleri Süleyman Soylu’nun bazı kişilere silah dağıttığını iddia etmişti. Peker, dağıtılan silahlarla ilgili yer, zaman ve kişi isimleri vermişti. Peker’in ismini verdiği Ahmet Onay, söylenen zaman ve yerde bulunduğunu doğrulamıştı.
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