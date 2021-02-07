Samanyolu Haber /Gündem / Hacker grubu Anonymous'tan Berat Albayrak ile ilgiliyeni iddia /07 Şubat 2021 23:27

Hacker grubu Anonymous'tan Berat Albayrak ile ilgiliyeni iddia

Dünyaca tanınan hacker grubu Anonymous tarafından sosyal medyada, geçtiğimiz dönemde görevinden ayrılan eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ilgili yeni bir iddia ortaya attığı belirtildi.

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Ünlü hacker grubu Anonymous, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden sağlık sorunları nedeniyle ayrıldığı söylenen Berat Albayrak’ın istifasına neden olduğunu ileri sürdüğü milyar euroluk teminat mektubunu paylaştı.

WikiLeaks’in veliahtları arasında gösterilen uluslararası hacker grubu Anonymous tarafından AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve damadı Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

YAKIŞTIRAMADIK SANA

Anonymous sosyal medyadan yaptığı bu paylaşımı yine Erdoğan’a özel Türkçe yaptı. Hacker grubunun iddiasına göre, görevden ayrılan Berat Albayrak’ın başını Erdoğan’dan habersiz milyar euroluk bir işlem yaktı.

Anonymous, Berat Albayrak döneminde Alman Deutsche Bank ile Ziraat Bankası arasında imzalanan 14 milyar eurouluk teminat mektubunu paylaştı. Ünlü hacker grubu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Reis, Berat’ı sırf senden habersiz 14 Milyar eurocukluk bu işlemi yaptırdığı için mi azlettin? Yakıştıramadık sana.”

ERDOĞAN’A KAFAYI TAKTILAR

Anonymous’un Erdoğan’a karşı özel bir ilgisi var. Daha önce Erdoğan’ı, oğlu Bilal Erdoğan, damadı Berat Albayrak ve Başdanışmanı Yiğit Bulut ile yolsuzluk yapmakla suçlayan grup, bir başka paylaşımında da 2021 yılının Erdoğan için sonun başlangıcı olacağını yazdı.

İMKANSIZI İSTE

Grup faşist olarak niteledikleri Erdoğan’dan istifa etmesini istiyor. Bir paylaşımında Anonymous: ” Bu koşullarda faşist Erdoğan’ın istifasını istemek imkansızı istemek gibidir. Sadece ‘gerçekçi ol, imkansızı iste’ diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de daha önce RTÜK’e saldırılarda bulunan yaklaşık 7 milyon takipçili grup, İsrail, ABD ve Suriye’de de uluslararası kamuoyunda ses getiren operasyonlara da imza attı.


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