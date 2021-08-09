Samanyolu Haber /Gündem / Hacker'lara fidye olarak yüklü miktarda Bitcoin ödeyen bakan kim? /09 Ağustos 2021 15:28

Hacker'lara fidye olarak yüklü miktarda Bitcoin ödeyen bakan kim?

Tarım ve Orman Bakanlığı’na ait sitelerin siber saldırıya uğradığı ve tüm tarım ve hayvancılık verisinin kaybedildiği iddiasının ardından CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, verileri geri almak için korsanlara ödeme yapıldığını öne sürdü.

SHABER3.COM

Cumhuriyet’ten Barış Pehlivan geçen hafta Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan bir kaynağa dayandırarak bakanlığa ait tüm bilişim sistemlerinin siber saldırıya uğradığını, tüm tarım ve hayvancılık verisinin kaybedildiğini iddia etmişti.

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı kurumların bilişim sistemlerinin merkeze taşınması için 2020’de karar alınmıştı.

İddiaya göre karar doğrultusunda ilk etapta Süt Üreticileri Birliği’nin sistemleri taşındı, ancak normal şartlarda uygulamadaki açıkları görmek üzere düzenlenmesi gereken sızma testi es geçildi. Bu şekilde çalıştırılan sistem korsan saldırısına uğradı. Korsanların, CryptoLocker adlı yazılımla bakanlığın tüm veri tabanını şifrelediği ve fidye talep ettiği belirtilirken, ödemenin Bitcoin olarak talep edildiği kaydedildi.

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Bakan Bekir Pakdemirli’yi etiketleyerek söz konusu yazıyı anımsattı. Taşçıer devamında “Bakanlığın bilişim açığı nedeniyle tüm verilerinin çalındığı iddialarına hâlâ yanıt yok. Bana gelen bilgiler verileri geri almak için çalanlara ödeme yapıldığı yönünde” diyerek sordu: “Öyleyse ne kadar ödediniz?”


Daha sonra Diken’e konuşan Taşçıer, şunları kaydetti: “Şu an ne kadar ödeme yapıldığı bilgisi yok. Ama bize gelen bilgilerde Bitcoin üzerinden ödeme yapıldığı ve ciddi bir kaynak aktarıldığı yönünde bilgiler var. Henüz tutarı konusunda kesin bilgiye ulaşamadık.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hacker'lara fidye olarak yüklü miktarda Bitcoin ödeyen... Sonraki Haber >>

Boksör Ünsal Arık, Almanya'da Erdoğan taraftarlarının saldırısına uğradı

Boksör Ünsal Arık, Almanya'da Erdoğan taraftarlarının saldırısına uğradı

Hakan Şükür'den Fatih Terim'e

Hakan Şükür'den Fatih Terim'e

Burhan Kuzu öldürüldü mü?

Burhan Kuzu öldürüldü mü?

AKP'liler Clubhouse’dan muhaliflere katliam çağrısı yaptı

AKP'liler Clubhouse’dan muhaliflere katliam çağrısı yaptı

aSpor'da trajikomik Hakan Şükür yorumu

aSpor'da trajikomik Hakan Şükür yorumu

Erdoğan'ın uçan sarayının aynısı ile yangın söndürüyor

Erdoğan'ın uçan sarayının aynısı ile yangın söndürüyor

Orman yangınları Yunanistan'ını da zorluyor

Orman yangınları Yunanistan'ını da zorluyor

Kamyoncu, tartıştığı motosikletliye böyle çarptı: Yer Ankara

Kamyoncu, tartıştığı motosikletliye böyle çarptı: Yer Ankara

CHP heyeti, THK’nın ‘kayıp’ uçaklarını buldu!

CHP heyeti, THK’nın ‘kayıp’ uçaklarını buldu!

Bu da Fransızların yangın söndürmesi

Bu da Fransızların yangın söndürmesi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:35:04