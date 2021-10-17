AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turu kapsamında 17-20 Ekim tarihlerinde Atlas Okyanusu kıyısındaki Orta Afrika ülkesi Angola ile Batı Afrika ülkelerinden Togo ve Nijerya'ya gidiyor. Erdoğan, seyahati öncesinde Atatürk Havalimanı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.







Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün bürokratlara yaptığı çağrıya ilişkin ilk açıklamasını yaptı. Erdoğan "Bu açıklama CHP zihniyetinin, vesayet zihniyeti olduğunun itirafıdır. Bürokrasiyi, seçilmiş hükümete karşı çıkmaya davet etmek, vesayet çağrısından başka bir şey değildir. Bu hukuk dışı çağrı, kamu düzenine tehdittir" dedi.





Kılıçdaroğlu'nun suç işlediğini ileri süren Erdoğan "Cumhurbaşkanından en alt düzeyindeki memuruna kadar herkes görevini hukuka uygun yapmak mecburiyetindir. Kılıçdaroğlu'nun kamu görevlilerine yönelik bu tehdidi, açıkça bir suçtur. Nasıl olur da bu ülkenin memurlarını tehdit edersin? Sen kimsin ya? Böyle bir şeyi nasıl yaparsın. Bugüne kadar AK Parti zihniyetinden böyle bir şey duydun mu? Kılıçdaroğlu'nun kamu görevlilerini hatta genel olarak milletimizi ilk tehdidi bu değildir. Hakimlerden başladı, polislere, öğretmenlere tehditler savurdu. Şimdi bir de tarih veriyor. Hadi bakalım, göreceğiz. Ne yapacağını göreceğiz. Bay Kemal, bu alan boş değil" ifadelerini kullandı.





KILIÇDAROĞLU'NUN MERKEZ BANKASI'NIN ZİYARETİ





Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun Merkez Bakası'na yaptığı ziyaret için ise "Merkez Bankası'nın bağımsızlığını tartışıyorsun. Merkez Bankası başkanı sana randevu verdi mi? Bağımsız olmamış olsaydı sana bu randevuyu vermeyebilirdi. Yalan yanlış açıklamalarla hala medyayı kandırmaya kalkıyorsun. Verdiğiniz rakamlar baştan aşağıya yalan, yanlış" dedi.







