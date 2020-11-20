



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) iktidarının Kanal İstanbul projesi ile kendisine yakın şahısları ihya edeceğini söyledi.





Kanal İstanbul güzergâhındaki arazilerin yüzde 70'inin özel olduğunu ifade eden İmamoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı'nı arayıp, "Önce bir konuşalım diyeceğim." dedi.





Proje güzergâhında son 7 yılda 40 milyon metrekare tapu işlemi tesis edildiğini vurguladı.





"SÜVEYŞ VE PANAMA KANALLARI İLE AYNI DEĞİL"





FOX TV'de Çalar Saat programına konuk olan İmamoğlu, "Makamının adında Çevre ve Şehircilik geçen bir bakanın burada yapılacak kanalın Süveyş-Panama ile paralel tutmasına tanımlayacak söz bulamıyorum. Kaç defa kendisine davetimiz var. İlgi duyup davetimize icabet etmediler, temsilci yollamadılar. Çalıştayın kitabını yolladım makamlarına, hiç dönüp ‘Sayın İmamoğlu ne düşünüyorsunuz, anlat bize’ dediniz mi?" sorusunu yöneltti.







İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma evrakının 14 Kasım Cuma günü tebliğ edildiğini belirten İmamoğlu, "Okurken dehşete düştüm. İdari bütünlüğünü bozucu eylemde bulunduğumu belirtiyor müfettiş. Daha ötesi tam bir sayfa ‘bölücü devlet otoritesi tanımaz’ benimle ilgili imada bulunuyor. Hadi oradan, sen kimsin ya. Kanal İstanbul projesi bir seçim projesidir. İsmi de o zaman çılgın proje, İstanbul’u zaten çıldırttınız." dedi.





"ÜÇ HAFTA KAPANMA OLMADAN SALGIN KONTROL ALTINA ALINMAZ"





Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vak'alarına dair açıklamalarda bulunan İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde hasta sayısının 2 bini aştığını açıkladı.





İmamoğlu, "Belediyede 80 bin kişi çalışıyor, hasta sayısı 2 bini aştı. Mart-nisan-mayısta 800’ü bulmuştuk en azla. Bu en üç katına gidiyor anlamına gelir." diye konuştu.







İmamoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün akşamki beyanlarını eleştirdi.





"Ya ben Sayın bakanın şu sayın işine bu hararetle sarılmasına üzülüyorum. Bunu yapmasın." diyen İmamoğlu, "440 vefat diyorum. İstanbul tarihinin en yüksek vefatı. Geçen sene kasım ayında 205 ortalama günlük. İki katından daha fazla. Bizim verilerimizle yarışmayı bıraksın. Üç hafta kapanma yapsın, biz minnet duyacağız." dedi.





"RAKİBİM BİNALİ YILDIRIM BELEDİYE İMKÂNLARINI KULLANIRKEN NEREDEYDİ KAMU KAYNAĞI?"





Soruşturma dosyasındaki "kamu kaynağı" ifadelerine temas eden İmamoğlu 31 Mart 2019 Mahalli idareler Genel Seçimi'nde Binali Yıldırım'ın Büyükşehir Belediyesi'nin imkânlarını kullandığını, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'daki mitinglerde devletin imkanlarından faydalandığını kaydetti.





İmamoğlu, "Benim seçimimde rakibim belediyenin taşıtlarıyla seçim kampanyası yaparken neredeydi kamu kaynağı, acaba onun adı 'kamu kaymağı' mıydı? Sayın Cumhurbaşkanı günde 5 miting yaptı İstanbul'da, bunlar olduğunda kamu kaynağı neredeydi?" dedi.

