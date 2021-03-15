Hadi Özışık ‘ben gazeteciyim’ deyince İYİ Partili Dervişoğlu kahkaha attı

İnternet Haber'in sahibi Hadi Özışık, Habertürk televizyonunda katıldığı programda “Ben gazeteci olarak buradayım” deyince, İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, canlı yayında kahkaha attı.
Dervişoğlu’nun kahkahası üzerine Hadi Özışık, “Biz sizi eleştirdiğimiz zaman parmak sallayarak ‘yanlısınız’ ifadesini kullanmayın. Siz beni iyi tanırsınız. Ben ‘gazeteciyim’ dediğimde güldünüz, kınıyorum. Çok ayıp ediyorsunuz” ifadeleri kullandı. Bunun üzerine Dervişoğlu’dan “Kınayabilirsiniz. İktidar yanlısı bir gazetecisiniz, değil misiniz?” cevabını alınca, “Ben iktidar yanlısı bir gazeteci değilim” diyerek cevap verdi.