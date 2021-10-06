Samanyolu Haber /Gündem / Hadi Özışık güzellemeye çalışırken neye uğradığını şaşırdı /06 Ekim 2021 10:23

Hadi Özışık güzellemeye çalışırken neye uğradığını şaşırdı

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘fiyatlar uygun’ açıklamasının ardından Tarım Kredi Kooperatifi güzellemeye çalışan Hadi Özışık, neye uğradığını şaşırdı.

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AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Tarım Kredi Kooperatifi’nin satış noktaları için ‘fiyatlar gayet uygun’ açıklamasının ardından yandaş gazeteciler de güzellemelere başladı.

Sedat Peker’in ifşaatı sonrasında bir süre ortalıkta görünmeyen İnternethaber haber sitesinin kurucusu Hadi Özışık, Erdoğan’ın sözlerini doğrulamak için Tarım Kredi Kooperatifi ile normal marketlerdeki fiyat karşılaşmasını yaparken neye uğradığını şaşırdı.
 
Marketlerin internet sayfasından fiyat karşılaştırması yapan Özışık’ın fiyat karşılaştırması yaptığı salça ve toz şeker, Tarım Kredi Kooperatifleri’nin satış mağazasında daha pahalı çıktı.

Durum karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Özışık, “Ya Mustafa sen bunları özellikle mi seçtin? Bak bunlar fiyatları sonradan indirmiş olabilirler” diye tepki gösterdi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ

Erdoğan, Kısıklı’daki Tarım Kredi Kooperatifleri satış mağazasından alışveriş yapmıştı.

Market çıkışında açıklama yapan Erdoğan, “Tarım Kredi Kooperatiflerimizin gördüğünüz gibi buradaki market gerçekten çeşitli ürünler noktasında, kalite noktasında, fiyatlar noktasında gayet uygun” ifadelerini kullanmıştı

Yapılan araştırmalarda ise Tarım Kredi Kooperatifleri’nin ürün fiyatları konusunda diğer marketkerden bir farkı olmadığı hatta daha pahalı olduğu belirtilmişti.
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