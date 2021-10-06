Hadi Özışık güzellemeye çalışırken neye uğradığını şaşırdı

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Tarım Kredi Kooperatifi’nin satış noktaları için ‘fiyatlar gayet uygun’ açıklamasının ardından yandaş gazeteciler de güzellemelere başladı.





Sedat Peker’in ifşaatı sonrasında bir süre ortalıkta görünmeyen İnternethaber haber sitesinin kurucusu Hadi Özışık, Erdoğan’ın sözlerini doğrulamak için Tarım Kredi Kooperatifi ile normal marketlerdeki fiyat karşılaşmasını yaparken neye uğradığını şaşırdı.





Marketlerin internet sayfasından fiyat karşılaştırması yapan Özışık’ın fiyat karşılaştırması yaptığı salça ve toz şeker, Tarım Kredi Kooperatifleri’nin satış mağazasında daha pahalı çıktı.





Durum karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Özışık, “Ya Mustafa sen bunları özellikle mi seçtin? Bak bunlar fiyatları sonradan indirmiş olabilirler” diye tepki gösterdi.



