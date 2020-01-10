Hadi Özışık'ın AKP sevgisi sebepsiz değil!

Gazeteci Murat Ağırel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinin 1 Nisan 2014-23 Haziran 2019 tarihleri arasında doğrudan ya da medya satın alma şirketleri aracılığıyla yaptığı reklam protokollerin listesini yayımladı.





AKP'Yİ DESTEKLEMEYEN MEDYA KURULUŞLARINA KURUŞ YOK!





Ağırel, Adalet ve Kalkınma Partisi'ni (AKP) desteklemeyen hiçbir medya kuruluşuna reklam verilmediğini belirttti.





Ağırel, iştiraklerden sürekli reklam alan İnternethaber'in sahibi Hadi Özışık'a seslenerek, "Sattığınız içerikler ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan aldığınız reklamları belgeleyince onları da yayımlayacağım." dedi.





AKP'nin ihya ettiği medya gruplarını başında Hadi Özışık'a ait İnternethaber geliyor.





İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 21 Ağustos 2019 tarihinde bazı medya kuruluşlarına reklam, gazete ve benzeri anlaşmalar karşılığında para aktarıldığı iddiası hakkında tüm birimlerinden ve iştiraklerinden yapılan protokollerin bedelleri ve şartlarına ilişkin listeleri göndermesini talep etti.





İSTANBUL HALKININ VERGİLERİ YANDAŞ MEDYAYA PEŞKEŞ ÇEKİLMİŞ





İştirakler de yaptıkları protokollerin listelerini İBB Genel Sekreterliği'ne yolladı. Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel bu listeleri şahsi Twitter hesabından yayımladı.





Buna göre OTOBÜS AŞ'nin listesinde 65'inci ve 77'nci sırada İnternethaber var. 3 günlük reklam için İnternethaber'e 40 bin lira ödenmiş.



