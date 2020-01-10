Hadi Özışık'ın AKP sevgisi sebepsiz değil!

Gazeteci Murat Ağırel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinin 1 Nisan 2014-23 Haziran 2019 tarihleri arasında doğrudan ya da medya satın alma şirketleri aracılığıyla yaptığı reklam protokollerin listesini yayımladı.
AKP'Yİ DESTEKLEMEYEN MEDYA KURULUŞLARINA KURUŞ YOK!
Ağırel, Adalet ve Kalkınma Partisi'ni (AKP) desteklemeyen hiçbir medya kuruluşuna reklam verilmediğini belirttti.
Ağırel, iştiraklerden sürekli reklam alan İnternethaber'in sahibi Hadi Özışık'a seslenerek, "Sattığınız içerikler ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan aldığınız reklamları belgeleyince onları da yayımlayacağım." dedi.
AKP'nin ihya ettiği medya gruplarını başında Hadi Özışık'a ait İnternethaber geliyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 21 Ağustos 2019 tarihinde bazı medya kuruluşlarına reklam, gazete ve benzeri anlaşmalar karşılığında para aktarıldığı iddiası hakkında tüm birimlerinden ve iştiraklerinden yapılan protokollerin bedelleri ve şartlarına ilişkin listeleri göndermesini talep etti.
İSTANBUL HALKININ VERGİLERİ YANDAŞ MEDYAYA PEŞKEŞ ÇEKİLMİŞ
İştirakler de yaptıkları protokollerin listelerini İBB Genel Sekreterliği'ne yolladı. Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel bu listeleri şahsi Twitter hesabından yayımladı.
Buna göre OTOBÜS AŞ'nin listesinde 65'inci ve 77'nci sırada İnternethaber var. 3 günlük reklam için İnternethaber'e 40 bin lira ödenmiş.
KİPTAŞ yine İnternethaber'e reklam hizmeti için 35 bin lira ödemiş.
AKP hükümeti kendi propagandasını yapan mecraları halkın vergileri ile ihya ediyor.
Hamidiye Su da İnternethaber'e reklam gideri için 59 bin TL aktarmış.
İSTAÇ; Star, Güneş, Akşam, Yeni Birlik gazeteleri, Yeni Türkiye dergisi ve İnternethaber'e reklam gideri olarak 167 bin 500 lira ödemiş.
İsttelkom; Akşam, Güneş, Yeniakit, SETA kriter, İnternethaber ve Güneş gibi yayınlara 100 binlerce lira transfer etmiş.
İSTON ise İnternethaber'e reklam gideri için 10 bin lira ödemiş.
BUZ DAĞI'NIN SUDA GÖRÜNEN KISMI
Ağırel'in paylaştığı liste sadece İstanbul Büyükşehir ve iştiraklerinin İnterhaber'e aktardığı paraları gösteriyor.
Bakanlıklar, diğer kamu kurumları ve belediyelerin de aynı şekilde yandaş gazete, televizyon, radyo ve internet sitelerine "reklam, ilan, sponsorluk ve hizmet bedeli" gibi isimler altında yüz milyonlarca lira aktardığı biliniyor.