Hadi Özışık'tan isyan: Parasız kalmış!





Hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker ile yaptığı görüşmeyle gündeme gelen Hadi Özışık, YouTube kanalına "Hadi Özışık'ı İndirin!’ Haber Geldi 3 Milyon TL Karşılığında Benim De Kalemimi Kırmışlar!” başlıklı bir video yükledi.





'REKLAM VERMİYORLAR'

Hadi Özışık, YouTube'a yüklediği videoda şunları söyledi:





"Sedat Peker'le konuştum diye beni hain ilan ettiniz. Şimdi de itin kopun kucağına atıyorsunuz. Al, başıma ne gelse önemli değil. Öldükten sonra bir şeyler söyleriz... Ben ne yaptım size kardeşim? 60 kişinin çalıştığı İnternet Haber grubuna siz reklam ambargosu koyuyorsunuz. Ben ne yaptım ya? Kardeşim Süleyman Özışık ne yaptı? Aç, susuz 19 aydır kirada yaşıyor, kirasını ödeyemiyor. İşsiz kalmış… Ne yaptık biz, ne yaptık? İnternet Haber’e reklam gittiği zaman, ‘kesin orayı, vermeyin’ demenin sebebi ne? Niye bize engel oluyorsunuz. Biz ne ihanet içerisinde olduk?"





'ALTIMA BİR ARAÇ VERDİ, GÜZEL BİR MAAŞ VERDİ' DEMİŞTİ

Daha önce de kendi YouTube kanalından yayınladığı videoda işsiz kaldığı dönemden bahseden Özışık, 1999’da İstanbul’a gelip Soylu’ya danışman olma hikâyesini anlatmıştı. Soylu'ya övgülerde bulunan ve kendisine çok iyi imkanlar sağladığını belirten Özışık, 100 liraya ihtiyacı olduğu dönemde Soylu'nun kapısını çaldığını ifade ederek şunları dile getirmişti:





"Ankara'dan İstanbul'a nasıl geldim? Süleyman Soylu aradı. O bana şöyle hitap eder 'Hadi Ağa'. Sana bir şey söyleyeceğim ama hakikaten utanarak söylüyorum. Biz Doğru Yol Partisi iktidarı döneminde hiçbir şey yapamadık ve sizler böyle işsiz kaldınız ve elimizden de bir şey gelmiyor. Fakat şu anda benim elimden bir şey geliyor. Eğer bana kırılmazsan, Gaziosmanpaşa belediye başkan adayı olacağım, bana danışmanlık yapar mısın? Hay hay dedim. Atladım geldim İstanbul'a. Süleyman Soylu ile görüştüm, oturduk şartları konuştuk. Soylu bana çok iyi imkânlar sağladı. Altıma bir araç verdi, güzel bir maaş verdi, güzel bir makam verdi. Büyük bir vefa göstermişti bana. Yani ben işsizken, güçsüzken, 100 lira paraya ihtiyacım varken, Süleyman Soylu kapımı çaldı."





Ne olmuştu?





Özışık, “Peker ile Süleyman Soylu arasında arabuluculuk yaptıysam şerefsizim” demişti. Daha sonra Peker, Özışık ile arasında geçen konuşmayı yayınlayarak ifşa etmişti. Aynı zamanda İnternet Haber’in sahibi Hadi Özışık, Peker ile yaptığı görüşmenin ortaya çıkmasından sonra, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından eleştirilmişti.