Samanyolu Haber /Dünya / Hafız Esad’ın mezarı ateşe verildi /11 Aralık 2024 21:31

Hafız Esad’ın mezarı ateşe verildi

AFP’nin Çarşamba günü çektiği görüntülere göre, devrik Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın babası Hafız Esad’ın memleketi Kardaha’daki mezarı ateşe verildi.

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Suriye İnsan Hakları Gözlemevi savaş gözlemcisi AFP’ye isyancıların Esad’ın Lazkiye yakınındaki Kardaha köyünde bulunan mozoleyi ateşe verdiklerini söyledi.

Görüntülerde mozolenin bazı bölümlerinin yandığı ve hasar gördüğü, Hafız’ın mezarının da yakılarak tahrip edildiği görülüyor. Mozole aynı zamanda Beşar’ın 1994 yılında bir trafik kazasında ölmeden önce iktidarı devralmaya hazırlanan kardeşi Basil de dahil olmak üzere Esad ailesinin diğer üyelerinin mezarlarına da ev sahipliği yapıyor.

Pazar günü, İslamcıların önderliğindeki isyancıların yıldırım taarruzu Şam’a ulaşmadan önce önemli şehirleri ele geçirdi ve Esad’ı kaçmaya zorlayarak ailesinin 50 yılı aşkın iktidarına son verdi.

“İşkenceciler affedilmeyecek”

Öte yandan Suriye’de Esed rejimini deviren HTŞ’nin lideri Ahmed el-Sharaa (Ebu Muhammed el-Jolani), tutuklulara işkence yapan ve yapılmasına karışan yetkililerin affedilmeyeceğini söyledi.

“Tutuklulara işkenceye karışanları affetmeyeceğiz” diyen Heyet Tahrir el-Şam’ın lideri, diğer ülkelere ‘kaçmış olabilecek suçluları adalete teslim etmeleri’ çağrısında bulundu.

Rejimin düşmesinin ardından cezaevlerindeki durum gözler önüne serildi. Binlerce insanın cezaevlerinde işkence gördüğü ortaya çıkarken, medyaya yansıyan görüntüler vahşetin boyutunu gözler önüne serdi.
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