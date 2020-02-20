Hafıza-i beşer nisyan ile maluldür: Ama arşiv unutmaz İşte Havuzun arşivinden bir hatırlatma

Gezi Davası AKP'nin atadığı savcıların iddianamesi ile 15 Temmuz sonrası başlamıştı. Yine iktidarın atadığı hakimler tarafından beraat ile sonuçlanmıştı.

Osman Kavala'nın tahliye edilmesi hemen ardından tutuklanması iktidarı da muhalefeti de aynı hedefte birleştirdi. Her ikisi de yapılanları konuşulanları unutup 'hizmet Hareketi' gönüllüleri ile Gezi olaylarını birleştirdi . Oysa gerçeğin peşinde olan yok . Malum 'hafıza-i beşer nisyan ile maluldür.' ama hem havuz medyasının arşivlerinde hem de kendini 'muhalif' medyanın arşivlerinde Hizmet Hareketine yakın isimlerin açıklamaları duruyor

Gezi olaylarının yaşandığı günlerde toplanan Abant Platformu herkesime yaptığı sağ duyu açıklaması hala kayıtlarda

HAZİRAN 2013'te Abant'ta toplanan Platformun açıklaması

Siyasal ve kültürel farklılıkların barış içinde bir arada yaşaması için projeler yürüten Abant Platformu, Taksim Gezi Parkı’ndaki ağaçların kesilmemesi için yapılan ve giderek şiddet eylemlerine dönüşen gösterilerle ilgili sağduyu çağrısı yaptı.

6 maddelik itidal davetinde çevreci kaygılarla başlayan ancak kısa sürede şiddete dönüşen eylemlerin Türkiye’yi kaotik bir ortama sürüklemesinden endişe edildiği belirtildi. Protestolar karşısında orantısız güç kullanılmasının olayların yayılıp şiddetlenmesine yol açtığı kaydedilerek, AK Parti iktidarından ‘76 milyonun hükümeti olarak davranması’, eylemcilerden de gösterilerinde barışçıl yöntemler ile sınırlı kalmaları istendi. Hem hükümete hem siyasi partilere hem de eylemcilere yönelik önemli çağrı ve uyarıların bulunduğu açıklama şöyle: “Taksim Gezi Parkı’nda çevreci kaygılarla başlayan, ancak kısa sürede demokratik ve insani çerçevenin dışına taşan ve yer yer karşılıklı şiddet içeren eylemlerin ülkemizi kaotik bir ortama sürüklemesinden endişe ediyoruz.





Protestolar karşısında orantısız güç kullanılması, olayların yayılmasının ve şiddetlenmesinin sebebi olmuştur. Toplumsal barışı, demokratik istikrarı ve can güvenliği başta olmak üzere temel hak ve özgürlükleri tehdit eden bu olayları bir an önce sona erdirmek, başta hükümet ve eylemciler olmak üzere siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının ve kanaat önderlerinin ahlaki ve insani sorumluluğudur.





Bu çerçevede hükümeti basiretli ve serinkanlı yönetime ve protesto eylemlerinde bulunanlar da dâhil olmak üzere 76 milyonun hükümeti olarak davranmaya, aynı şekilde elemcileri de barışçıl yöntemler ile sınırlı kalmaya davet ediyoruz. Demokrasilerde sandık elbette her şey demek değildir. Ancak demokrasilerde sandıkla gelenin sandıkla gideceği de akıldan çıkarılmamalıdır.





Yaşam tarzlarına müdahale olarak algılanan birtakım düzenlemeler toplumda rahatsızlık meydana getirmektedir. Benzer şekilde toplumdaki değişik inanç gruplarının hassasiyetlerini göz ardı eden söylem ve kararlar gözlenmektedir. Söz konusu söylem ve kararların toplumsal huzuru bozmayacak şekilde yeniden değerlendirilmesi hiç şüphesiz ülkemizin faydasına olacaktır.





Türkiye’nin gerçek zenginliği, farklılıklara saygıya dayanan çoğulculuğudur. Her birey kendi tercihleri ve inançlarıyla saygıya layıktır. Hükümet başta olmak üzere bütün siyasi kurumların ve toplumun her kesiminin buna özen göstermesi toplumsal huzurun teminatıdır.









Ülkemizin demokratikleşme bağlamında elde ettiği ve hepimizin başarısı sayılması gereken kazanımları yitirmek değil, daha da ileriye taşımak gerektiğine inanıyoruz.”





POLİSLERİN AVUKATI DA TEPKİ GÖSTERDİ







