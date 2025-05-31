Hafta sonu planı olanlar dikkat! Meteoroloji'den kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Türkiye genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Marmara’nın doğusu, Ege, Akdeniz (Mersin ve Adana’nın batısı hariç), İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Balıkesir ve Ordu çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Güney ve İç Ege ile Batı Akdeniz’in iç bölgeleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, gece saatlerinden itibaren de Sivas, Kayseri’nin doğusu ve Kahramanmaraş’ın kuzeyinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.



Rüzgarın Marmara bölgesinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden zaman zaman saatte 30-50 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Bu nedenle hem kuvvetli yağış hem de rüzgâra karşı dikkatli olunması isteniyor. Meteoroloji, özellikle ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmasını öneriyor.



Sıcaklıklar doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacak, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar ise genellikle kuzeyli, güney ve doğu bölgelerde güneyli yönlerden hafif ve yer yer orta kuvvette esecek.



BÖLGELERİMİZDE HAVA



MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Balıkesir çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği bekleniyor.



BALIKESİR °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



EDİRNE °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu



İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KIRKLARELİ °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu



EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin(Kuzey Ege kıyıları hariç) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney ve iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



A.KARAHİSAR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



DENİZLİ °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



İZMİR °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



MUĞLA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Mersin ve Adana'nın batı kesimleri hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.



ADANA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ANTALYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



HATAY °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ISPARTA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kuzeybatısı ile gece saatlerinden sonra Sivas çevreleri ile Kayseri'nin doğusu ve Kahramanmaraş'ın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.



ANKARA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



ESKİŞEHİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



KONYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.



NEVŞEHİR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kastamonu çevreleri ile Bolu ve Karabük'ün doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



BOLU °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



KASTAMONU °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



SİNOP °C, 23°C

Parçalı bulutlu



ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı bulutlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile gece saatlerinden sonra Trabzon, Giresun çevreleri ve Ordu'nun doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



AMASYA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



RİZE °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SAMSUN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu



TRABZON °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri, gece saatlerinden sonra il genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü



DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Malatya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ERZURUM °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KARS °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



MALATYA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



VAN °C, 23°C

Parçalı bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



DİYARBAKIR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu



GAZİANTEP °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu



MARDİN °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu



SİİRT °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu