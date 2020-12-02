Samanyolu Haber /Gündem / Hafta sonu yasağında eczaneler için yeni karar /02 Aralık 2020 20:10

Hafta sonu yasağında eczaneler için yeni karar

Sokağa çıkma yasağı uygulanacak olan 5 Aralık Cumartesi günü için İstanbul'da eczaneler sayılarını 3 katına çıkararak çalışma kararı aldı.

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Uygulamaya yeni konan Koronavirüs kısıtlamalarının ardından, İstanbul'da eczaneler tam kapanma olacak olan hafta sonları için yeni bir karar aldı.

İstanbul Eczacı Odası, 5 Aralık Cumartesi günü, İstanbul’da nöbetçi eczanelerin sayılarının 3 kat artırılarak hizmet vereceğini ve ilave edilen nöbetçi eczanelerin akşam saat 19.00’a kadar hizmet vereceğini duyurdu. 

İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamada şöyle:

"Sokağa çıkma yasağının uygulanacağı 5 Aralık 2020 Cumartesi günü İstanbul'da nöbetçi eczaneler (sayıları 3 kat artırılarak) hizmet verecek. İlave edilen nöbetçi eczaneler saat 19:00'a kadar çalışacak, saat 19.00 sonrası ise normal günlerde olduğu gibi nöbet sistemiyle hizmet verilmeye devam edilecek."
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