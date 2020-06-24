Samanyolu Haber /Gündem / Hafta sonu yine sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak /24 Haziran 2020 22:41

Hafta sonu yine sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

Hafta sonu yapılacak olan YKS sınavı nedeniyle Türkiye genelinde belirli saatler arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı açıklandı.

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Hafta sonu YKS olması nedeniyle yoğunluk yaşanmaması için sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı belirli saatleri kapsayacak.

Geçen hafta LGS sebebiyle uygulanan sokağa çıkma yasağı bu hafta YKS için uygulanacak. Yasak belirli saatleri kapsarken birçok işletmenin çalışma düzeni etkilenmeyecek ancak yurttaşlar evlerinin çevresindeki market bakkal ve diğer açık olan işletmelere gidebilecek.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak gün ve saatlerde; ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri (vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın fırın, unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlıcılara gidip gelebilecektir.)

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS); Birinci oturumu 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 10.15'te başlayıp 13.00'de tamamlanacak, ikinci oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü saat 10.15'te başlayıp 13.15'de tamamlanacak ve üçüncü oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü 15.45'te başlayıp 17.45'de tamamlanacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla;

27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak.
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