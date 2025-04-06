Samanyolu Haber /Dünya / Haftalar sonra ortaya çıkan Papa'dan Gazze mesajı /06 Nisan 2025 17:56

Haftalar sonra ortaya çıkan Papa'dan Gazze mesajı

38 günlük tedavisinin ardından 23 Mart'ta taburcu edilen Papa günler sonra meydana çıktı. Aziz Petrus'ta halkı selamlayan Papa, "Herkese iyi pazarlar. Çok teşekkür ederim" dedikten sonra yazılı olarak Gazze mesajı verdi.

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Solunum yollarından geçirdiği hastalıkların ardından 38 gün süren tedavisi tamamlanan Papa Francis, hastaneden taburcu edildikten iki hafta sonra Vatikan'da halkı selamladı.

Konuşmakta zorlandığı görülen 88 yaşındaki Papa'nın burnundaki oksijen desteği veren nazal kateter dikkat çekti.

PAPA GÜNLER SONRA MEYDANA ÇIKTI
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, solunum yollarından geçirdiği hastalıkların ardından Aziz Petrus Meydanı'na çıkarak, Katoliklerin "Jübile" yılı çerçevesinde toplanan halkı selamladı.

38 gün boyunca Roma'daki Gemelli Hastanesinde tedavi gördükten sonra 23 Mart'ta taburcu edilen ve halihazırda nekahet döneminde olan 88 yaşındaki Papa, meydana tekerlekli sandalyeyle getirildi.

Burada halkı seslenen Papa, "Herkese iyi pazarlar. Çok teşekkür ederim." dedi.

Papa'nın konuşmakta zorlandığı ve burnunda da oksijen desteği için nazal kateter olduğu görüldü.

GAZZE MESAJI VERDİ
Pazar günü olması sebebiyle Vatikan, Papa Franciscus'un geleneksel pazar günü duası sonrasındaki mesajını da yazılı olarak paylaştı.

Papa mesajında, "Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği saldırıların yaşandığı Ukrayna'da barış için dua etmeye devam edelim. Aynı şey Gazze'de de yaşanıyor. İnsanlar barınaksız, yiyeceksiz, temiz susuz, akıl almaz koşullarda yaşamaya zorlanıyor. Silahlar sussun, diyalog başlasın. Tüm rehineler serbest bırakılmalı ve halka yardım edilmelidir." ifadelerini kullandı.
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