Samanyolu Haber /Ekonomi / Haftanın son işlem gününde altında tarihi rekor /20 Ocak 2023 09:46

Haftanın son işlem gününde altında tarihi rekor

Gram altın 1.171 lira ile tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Şu sıralar gram altın ons altındaki hafif geri çekilmenin etkisiyle 1.164 lirada bulunuyor. Son bir yılda gram altın yüzde 46 oranında kazandırdı. 20 Ocak 2022 tarihinde gram altın en yüksek 802 lirayı görmüştü.

SHABER3.COM

Altındaki hareketlilik devam ederken piyasaların kapanmasına kısa bir süre kala gram altın rekor tazeledi.

Ons altındaki güçlenme gram altına pozitif yansıdı. Ons altın 1.935 dolar ile 8 ayın zirvesine çıkmış oldu. Gram Altın da 1.171 liraya kadar yükseldi.

Küresel enflasyon sorununda zirvenin görülmesi ve gerilemelerin başlaması piyasalarda dengelerin oluşmasını sağlıyor. Enflasyon nedeniyle faiz artıran ülkelerin faiz indirimine geçeceği ya da faiz artırım hızlarını düşürmeleri bekleniyor. ABD ve AB'de ise resesyona ilişkin beklentiler ertelendi ve teknik olarak resesyon olsa da yansımalarının büyük olmayacağı belirtiliyor.

ALTIN DÜŞEN ENFLASYONLA GÜÇ KAZANIYOR

Altın fiyatları da düşen enflasyon oranlarıyla güç kazanıyor. Merkez bankalarının faiz indirimi patikasına girmesi beklentisi ons altına güçlü alım getirdi. Ons altın 8 ayın zirvesi olan 1935 dolara kadar yükseldi. Hızlı yükselişin ardından bir miktar geri çekilme yaşayan ons altın şu sıralarda 1.928 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Gram altın tarafında da primlenme söz konusu. Ons altındaki güçlenme ve döviz kurlarının ılımlı yükseliş içinde olması gram altına tarihi zirveyi gösterdi.

Gram altın 1171.7 lira ile tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Şu sıralar gram altın ons altındaki hafif geri çekilmenin etkisiyle 1.164 lirada bulunuyor.

Çeyrek altın ise 1.926 lira seviyesinde işlem görüyor. Yarım altın 3.840 lira seviyesindeyken 7.679 liradan işlem görüyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Haftanın son işlem gününde altında tarihi rekor Sonraki Haber >>

Süleyman Soylu, Erdoğan’ın “14 Mayıs” projesini çöpe atmış

Süleyman Soylu, Erdoğan’ın “14 Mayıs” projesini çöpe atmış

AİHM'deki tarihi duruşmadan tarihe not düşen savunma

AİHM'deki tarihi duruşmadan tarihe not düşen savunma

Alman polisi çamura saplandı

Alman polisi çamura saplandı

Bir yolcu, düşüş anını Facebook'tan canlı yayınladı

Bir yolcu, düşüş anını Facebook'tan canlı yayınladı

Ortalık savaş alanına döndü

Ortalık savaş alanına döndü

'Zararı sadece çocuklar yaşamadı!'

'Zararı sadece çocuklar yaşamadı!'

Akşener’den ilk seçim videosu!

Akşener’den ilk seçim videosu!

AKP milletvekilinden Almanya'da nefret söylemi

AKP milletvekilinden Almanya'da nefret söylemi

Nepal’de uçak düştü

Nepal’de uçak düştü

SADAT krizi TV 100'de kelle aldı

SADAT krizi TV 100'de kelle aldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:06:06