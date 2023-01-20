Haftanın son işlem gününde altında tarihi rekor

Altındaki hareketlilik devam ederken piyasaların kapanmasına kısa bir süre kala gram altın rekor tazeledi.



Ons altındaki güçlenme gram altına pozitif yansıdı. Ons altın 1.935 dolar ile 8 ayın zirvesine çıkmış oldu. Gram Altın da 1.171 liraya kadar yükseldi.



Küresel enflasyon sorununda zirvenin görülmesi ve gerilemelerin başlaması piyasalarda dengelerin oluşmasını sağlıyor. Enflasyon nedeniyle faiz artıran ülkelerin faiz indirimine geçeceği ya da faiz artırım hızlarını düşürmeleri bekleniyor. ABD ve AB'de ise resesyona ilişkin beklentiler ertelendi ve teknik olarak resesyon olsa da yansımalarının büyük olmayacağı belirtiliyor.



ALTIN DÜŞEN ENFLASYONLA GÜÇ KAZANIYOR



Altın fiyatları da düşen enflasyon oranlarıyla güç kazanıyor. Merkez bankalarının faiz indirimi patikasına girmesi beklentisi ons altına güçlü alım getirdi. Ons altın 8 ayın zirvesi olan 1935 dolara kadar yükseldi. Hızlı yükselişin ardından bir miktar geri çekilme yaşayan ons altın şu sıralarda 1.928 dolar seviyesinde işlem görüyor.



Gram altın tarafında da primlenme söz konusu. Ons altındaki güçlenme ve döviz kurlarının ılımlı yükseliş içinde olması gram altına tarihi zirveyi gösterdi.



Gram altın 1171.7 lira ile tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Şu sıralar gram altın ons altındaki hafif geri çekilmenin etkisiyle 1.164 lirada bulunuyor.



Çeyrek altın ise 1.926 lira seviyesinde işlem görüyor. Yarım altın 3.840 lira seviyesindeyken 7.679 liradan işlem görüyor.