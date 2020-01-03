Samanyolu Haber /Gündem / Haftanin'de 2 asker şehit oldu /03 Ocak 2020 01:30

Haftanin'de 2 asker şehit oldu

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi sınırları içinde yer alan Haftanin bölgesinde PKK'ya karşı yürütülen Pençe-3 harekatı sırasında 2 asker şehit oldu.

SHABER3.COM

Milli Savunma Bakanlığı açıklaması şöyle: "Pençe-3 Harekât Bölgesinde devam eden operasyonlar kapsamında, 02 Ocak 2019 tarihinde Irak kuzeyi Haftanin’de teröristlerle çıkan çatışmada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Teröristlerin bulunduğu bölge, ateş destek vasıtaları ve ATAK helikopterleri ile atış altına alınmış ve ani hava harekâtı kapsamında 2 F-16 bölgeye yönlendirilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." 

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