Haftanin'e kara harekatı başlatıldı

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Pençe-Kaplan Operasyonu başladı. Kahraman Komandolarımız Haftanin'de!" açıklaması yapıldı.







MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Pençe-Kaplan Operasyonu başladı. Kahraman Komandolarımız Haftanin'de. Hava Kuvvetleri, ATAK helikopterleri, İHA ve SİHA’larla desteklenen komandolarımız hava hücum harekatıyla bölgeye intikal etmişlerdir" ifadelerine yer verildi.







?Paylaşımın devamında ise "Pençe-Kaplan Operasyonu; son zamanlarda karakol ve üs bölgelerimize artan taciz ve saldırı teşebbüsünde bulunan PKK ve diğer terörist unsurlara yönelik olarak uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız çerçevesinde icra edilmektedir" denildi.





