Samanyolu Haber /Gündem / Haftanin'e kara harekatı başlatıldı /17 Haziran 2020 09:21

Haftanin'e kara harekatı başlatıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 'Pençe-Kaplan Operasyonu'nun başladığını, komandoların Irak'ın Kürdistan bölgesindeki Haftanin'de olduğunu duyurdu.

SHABER3.COM

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Pençe-Kaplan Operasyonu başladı. Kahraman Komandolarımız Haftanin'de!" açıklaması yapıldı.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Pençe-Kaplan Operasyonu başladı. Kahraman Komandolarımız Haftanin'de. Hava Kuvvetleri, ATAK helikopterleri, İHA ve SİHA’larla desteklenen komandolarımız hava hücum harekatıyla bölgeye intikal etmişlerdir" ifadelerine yer verildi.

?Paylaşımın devamında ise "Pençe-Kaplan Operasyonu; son zamanlarda karakol ve üs bölgelerimize artan taciz ve saldırı teşebbüsünde bulunan PKK ve diğer terörist unsurlara yönelik olarak uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız çerçevesinde icra edilmektedir" denildi.

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